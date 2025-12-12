De rust is enigszins terug rondom Mohamed Salah, die zichzelf onmogelijk leek te hebben gemaakt bij Liverpool. Trainer Arne Slot heeft de Egyptische topspits in genade aangenomen, nadat de veteraan een week geleden keiharde uitspraken had gedaan.

Slot heeft Mohamed Salah opgenomen in de Liverpool-selectie voor de Premier League-wedstrijd tegen Brighton van zaterdag. Dat melden diverse Britse media, waaronder de BBC. Liverpool zelf heeft nog niets gemeld.

Belang van Liverpool

Zowel de BBC als Sky meldt dat de beslissing is genomen omdat Liverpool-manager Slot in het belang van de club wil handelen. Slot had eerder gezegd dat hij vrijdagochtend met Salah zou praten, nadat de Egyptische spits afgelopen weekend zijn twijfels had geuit over zijn toekomst op Anfield.

Salah had zaterdag na het 3-3-gelijkspel bij Leeds United tegen de media gezegd dat hij voor de bus was gegooid. Ook zei hij dat hij "opeens geen relatie meer had met de trainer". "Ik heb het idee dat iemand me niet meer bij deze club wil hebben", aldus Salah, die op de bank zat. Het was de derde wedstrijd op rij waarin hij niet in de basis stond.

Virgil van Dijk

Het account IndyKaila News schrijft op X dat Virgil van Dijk meehielp bij het oplossen van de kwestie. Veel Liverpool-spelers kozen eerder de kant van Slot.

Praten

Slot liet Salah buiten zijn selectie voor het gewonnen uitduel van dinsdag met Internazionale (0-1) in de Champions League. De vedette uitte afgelopen zaterdag na een gelijkspel tegen Leeds United (3-3) zware kritiek op zijn club en trainer omdat hij opnieuw geen basisspeler was. Salah vertrekt na het duel met Brighton naar Egypte om zich voor te bereiden op de Afrika Cup.

"Ik ga straks met Mo praten. De uitkomst van dat gesprek bepaalt hoe de situatie er morgen uitziet," vertelde Slot vrijdag op een persconferentie. "Ik denk dat ik de volgende keer dat ik over Mo praat, dat met hem moet doen en niet hier. Jullie kunnen het blijven proberen, maar er valt niet veel meer over te zeggen", zei hij.

