Oud PSV'er Noni Madueke heeft een gevoelige overstap gemaakt in Engeland. Arsenal heeft de aanvaller van stadsgenoot Chelsea overgenomen voor €60 miljoen. In Londen zal lang niet iedereen blij zijn met de overstap, maar in Eindhoven waarschijnlijk wel. PSV krijgt namelijk in ieder geval een bedrag van €1,4 miljoen voor de transfer.

"Ik wil jullie bedanken voor de afgelopen drie jaar", richt Madueke zich op Instagram tot de fans van Chelsea. "Aan mijn teamgenoten: bedankt voor alles, ik vertrek met alleen maar liefde en bewondering voor jullie." Chelsea nam Madueke in januari 2023 over van PSV, dat hem als 16-jarige weghaalde bij Tottenham Hotspur.

'Denk dat we daar zeker toe in staat zijn'

"Het is nu al een geweldig team met een duidelijke identiteit en ik kan niet wachten om mijn bijdrage te leveren", aldus Madueke op de site van Arsenal. "Mijn doel is om alle competities waar we aan meedoen te winnen. Ik denk dat we daar zeker toe in staat zijn." De laatste landstitel van Arsenal werd ruim twintig jaar geleden behaald in het seizoen 2003/2004.

Pas sinds een aantal jaar is de club weer een serieuze kandidaat in de race om de titel in de Premier League. Echter trok het drie seizoenen lang aan het kortste eind door telkens als tweede op de ranglijst te eindigen. Eerst tweemaal valk achter Manchester City en afgelopen seizoen ruim tien punten achter het ongenaakbare Liverpool van Arne Slot.

Volgens het Algemeen Dagblad is Arsenal bezig met versterkingen in de voorhoede om écht mee te kunnen doen in de strijd om de titel. Naast Madueke zou ook Zweedse spits Viktor Gyökeres onderweg zijn naar de Engelse topclub, waar onder meer Jurriën Timber speelt. De voormalig PSV'er kwam deze zomer nog in actie tijdens het WK voor clubs, maar vloog een dag voor de finale terug naar Engeland om zijn transfer af te ronden.

