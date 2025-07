Volgens The Sun staat Arsenal op het punt Will Wright, een 17-jarig toptalent van Salford City, vast te leggen. Daarmee vist Liverpool, dat de aanvaller ook graag had willen binnenhalen, achter het net.

Arsenal zou volgens The Sun 250.000 pond (omgerekend zo'n 288.600 euro) plus bonussen voor de jonge aanvaller hebben geboden. Dat is aanzienlijk meer dan het bod van Liverpool van 100.000 pond (€115.440) plus bonussen. Wright debuteerde in januari in het eerste elftal van Salford tegen Manchester City en maakte twee optredens in League Two aan het einde van vorig seizoen. Zijn uitstekende voorbereiding, waarin hij vier keer scoorde, trok de aandacht van de grote clubs.

Potentiële versterking

Eerder vertelde Arne Slot nog dat de spelers die de Premier League-kampioen potentieel zouden kunnen versterken schaars zijn. Hij bedoelde daarmee dat de Engelse topclub zo'n beetje alle gewilde spelers al in dienst heeft. Wright behoorde tot een van de weinige (jeugd)spelers van buitenaf die Liverpool als potentiële versterking ziet, maar zijn komst naar de kampioen is volgens The Sun allerminst zeker.

Nieuwe strategie van Arsenal

The Athletic meldt dat de aankoop van Wright onderdeel is van Arsenal's nieuwe strategie voor het ontwikkelen van jong talent onder leiding van Per Mertesacker, die een speciaal budget heeft voor het aantrekken van de beste jonge spelers. Wright valt in die categorie en zal naar verwachting spelen in de O18 en O21 teams van Arsenal, zodra zijn transfer naar Noord-Londen is afgerond.

Grote stap

Wright scoorde meer dan 50 doelpunten in alle jeugdteams van Salford afgelopen seizoen. Hij zit in het tweede jaar van zijn contract bij de club, na te zijn opgevallen bij amateurclubs zoals Urmston Villa en Flixton. De overstap naar Arsenal is een enorme stap in zijn carrière.

