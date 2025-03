Feyenoorder 'droomt' van speciaal eerbetoon aan voetbalfamilie: 'Een keuze vanuit mijn hart'

Feyenoorder Anis Hadj Moussa heeft mooie herinneringen aan zijn jeugd in Parijs. Hij groeide op in een Algerijnse voetbalfamilie en heeft nog steeds veel aan hen te danken. Hij hoopt ze dan ook ooit op een speciale manier te kunnen eren.

De ouders van de Feyenoorder zijn geboren en opgegroeid in Algerije. "Mijn oudste zus is daar ook geboren en heeft er nog een jaar gewoond voordat mijn ouders in 2000 naar Parijs verhuisden", vertelt hij aan Panna. Daar werd de aanvaller in 2002 geboren.

Voetbalfamilie

Voetbal werd hem met de paplepel ingegoten. Hij vertoont veel gelijkenissen met zijn vader en opa. "We zijn alledrie linksbenig. Mijn vader heeft altijd gevoetbald maar is niet verder gekomen dan de amateurs." Zijn broertje voetbalt ook, maar die is rechts. "Hij speelt bij de amateurs van Montfermeli, waar ik vroeger ook speelde. Hij is nu een middenvelder, een zes. Ik heb altijd voorin gespeeld."

Toparbiter Bas Nijhuis doet opmerkelijke onthulling rond ex-profvoetballer Shirtjes ruilen is een gebruikelijke gewoonte bij voetbalspelers. Ooit komt het ook wel eens voor dat een scheidsrechter er eentje mee naar huis neemt. Maar Bas Nijhuis overklast dat allemaal met een bijzonder aandenken aan oud-voetballer Mark van der Maarel.

"Ik heb mooie herinneringen aan mijn jeugdjaren", vertelt Hadj Moussa openhartig. Dat had te maken met de band met zijn familie en de buurt waarin hij opgroeide. "Ik woonde in een wijk waar veel Afrikanen wonen. Bij iedereen stond de deur open en kon je gewoon naar binnen lopen", legt hij uit. "Iedereen was bevriend met elkaar, het was altijd lachen samen."

Steun

Hij was vaak buiten aan het spelen. "Dat deed iedereen." Met een aantal van zijn vrienden uit die tijd heeft hij nog steeds een goede band. "Zij komen regelmatig naar het stadion om me aan te moedigen."

Justin Kluivert dankt alles aan zijn moeder: 'Nu ik vader ben moet ik haar alle credits geven' Justin Kluivert wordt door zijn vader Patrick vaak gezien als 'de zoon van', maar eigenlijk lijkt hij juist meer op zijn moeder. Zeker nu hij zelf een kind heeft gekregen merkt hij wat zij voor hem heeft betekent.

Net als zijn ouders. Die maken zo nu en dan ook een tripje naar Nederland. "Zij kunnen bij mij overnachten en als ik ga trainen maken ze vaak een rondje door Rotterdam", aldus de 23-jarige.

'Keuze voor mijn familie'

De familie heeft inmiddels warme gevolens bij Frankrijk en Nederland. Maar hun hart ligt nog steeds bij Algerije. Hadj Moussa is sinds een jaar dan ook international voor het geboorteland van zijn ouders. “Een keuze vanuit mijn hart en voor mijn familie", zegt de Feyenoorder. "Als kind gingen we in de vakantie van met zijn allen naar Algerije om familie te bezoeken. Altijd leuk.”

Deze zeven landen zijn al zeker van deelname aan het WK voetbal van 2026 Het is nog ruim een jaar voordat het WK voetbal wordt gehouden, maar inmiddels begint het deelnemersveld zich al aardig te vullen. De drie organiserende landen waren natuurlijk al zeker van deelname, maar daar komen er steeds meer bij. Check hier het overzicht.

Hij hoopt zich met zijn land te plaatsen voor het WK van 2026, dat wordt gehouden in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. “Het zou een droom zijn die uitkomt", aldus Hadj Moussa.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.