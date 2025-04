Memphis Depay spreekt zich uit over ultieme droom: 'We waren toen heel dichtbij...'

Memphis Depay keerde vorige maand na ruim een half jaar afwezigheid terug in het Nederlands elftal en lijkt dus goede papieren te hebben om voor de derde keer mee te gaan naar het WK. Daar hoopt hij volgend jaar zijn ultieme voetbaldroom waar te maken, zo vertelt hij in een interview.

Memphis debuteerde in oktober 2013 in het Nederlands elftal en ruim een half jaar later nam bondscoach Louis van Gaal hem mee naar het WK van 2014 in Brazilië. Acht jaar later was hij er onder diezelfde bondscoach in Qatar opnieuw bij. De twee toernooien eindigden nagenoeg identiek. Oranje verloor in 2014 in de halve finale na strafschoppen van Argentinië en dat gebeurde in 2022 wederom, maar toen al in de kwartfinales.

De inmiddels 31-jarige Memphis, die sinds afgelopen jaar voor het Braziliaanse Corinthians speelt, heeft daarom nog een groot doel in de rest van zijn carrière. "Mijn laatste droom als speler is om het WK te winnen", vertelt hij in gesprek met France Football. De nederlaag tijdens zijn eerste WK heeft hij nog altijd goed op zijn netvlies staan. "We waren in 2014 heel dichtbij in Brazilië."

WK 2026

De spits krijgt volgend jaar waarschijnlijk een nieuwe kans om wereldkampioen te worden. Memphis zat na het EK van vorig jaar, waarin Oranje in de halve finales strandde, ruim een half jaar niet bij de selectie, maar bondscoach Ronald Koeman besloot hem vorige maand weer op te roepen.

De aanvaller kreeg in de verloren Nations League-kwartfinale tegen Spanje zowel thuis als uit een basisplaats. In Valencia speelde hij zijn honderdste interland en die luisterde hij op met een benutte penalty.

Nederland moet het eerst nog wel voor elkaar zien te krijgen om het WK te halen. De ploeg van Koeman is ingedeeld in een groep met Polen, Finland, Litouwen en Malta. De poulewinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het wereldkampioenschap in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De nummer 2 moet kwalificatie via de play-offs zien af te dwingen.

Inspireren naast het veld

Overigens heeft Memphis ook nog een doel die niet per se met het presteren op het voetbalveld te maken heeft: "Ik wil graag de nieuwe generatie blijven inspireren. Ze laten zien dat het belangrijk is om jezelf te zijn, op en naast het veld. Om vertrouwen te hebben, niet te denken aan hoe mensen naar je kijken en je eigen karakter te hebben."

Dat is iets dat hij ook bij andere voetballers terugziet: "We zitten in een nieuwe tijd met spelers die op deze manier denken. Ik denk dat ik daar op mijn eigen manier ook een steentje aan heb bijgedragen."