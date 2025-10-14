Bij PSV wordt oud-aanvoerder Luuk de Jong nog steeds gemist. De spits vertrok afgelopen zomer naar FC Porto. Voormalig teamgenoot Mauro Júnior koestert mooie herinneringen aan de 35-jarige en kijkt uit naar een weerzien.

De Jong zal namelijk komend weekend terugkeren naar Eindhoven. PSV kondigde dinsdag aan dat hij een bijzonder afscheid krijgt voorafgaand aan het thuisduel met Go Ahead Eagles. Bovendien wordt hij opgenomen in de Walk of Fame van de club, waarvoor hij in twee periodes 248 wedstrijden speelde.

De Jong heeft veel betekent voor de fans in Eindhoven én zijn oud-teamgenoten. Zo heeft ook Mauro mooie herinneringen aan hem. "De mooiste was in het kampioensduel van vorig seizoen tegen Sparta (1-3)", vertelt hij aan ESPN.

'Bijzonder moment'

"Echt een bijzonder moment. Hij stuurde me een paar weken geleden nog de video van de derde goal. Toen gaf ik hem een grote knuffel, dat was echt speciaal", zegt de 26-jarige. "Zeker omdat we een lastig seizoen kenden, met tegenslagen. Maar we kwamen terug en werden kampioen, dus dat was heel bijzonder."

De Braziliaan heeft af en toe nog contact met De Jong. "Ik ken hem al heel lang. We werden al samen kampioen in 2017/18. We hebben wat contact, maar niet heel veel."

Groot gemis

Het gemis bij PSV is groot. "Natuurlijk, het is een goede jongen en een goede speler", aldus Mauro. Bovendien mist de ploeg van Peter Bosz de nodige aanvallende krachten. Ricardo Pepi raakte onlangs geblesseerd en Alassane Pléa is door een knieblessure maanden uitgeschakeld. Ook Myron Boadu en vleugelspeler Ruben van Bommel zijn niet inzetbaar. "De laatste wedstrijden speelden we zonder spits, dus natuurlijk missen we hem. Luuk is een fantastische speler en hielp het team altijd."

Mauro Júnior zal hard applaudisseren voor de nummer twee topscorer aller tijden van PSV en hoopt op een mooi eerbetoon voor de wedstrijd tegen Go Ahead. "Zeker, dat verdient hij. Hij heeft heel veel voor de club betekent, dus dat verdient hij."

