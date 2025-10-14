Ajax-spits Don-Angelo Konadu heeft een behoorlijke tik te verwerken gekregen in het oefenduel van Jong Oranje. De aanvaller werd omver geschopt door de doelman van Litouwen en moest het veld per brancard verlaten. Een flinke tegenvaller voor Konadu, Jong Oranje en Ajax.

Konadu was onzichtbaar in de eerste helft van Jong Oranje tegen Litouwen, maar leek op slag van rust eindelijk gevaarlijk te kunnen worden. De negentienjarige aanvaller ging na een hoge dieptebal van Jayden Slory één-op-één met de Litouwse goalie, maar ging schreeuwend naar de grond toen Julius Virvilas hem omver schopte bij het wegschieten van de bal.

Met brandcard van het veld

Aanvankelijk liet scheidsrechter Matthias Jöllenbeck het spel doorgaan, maar de Litouwers grepen snel in. Vier tegenstanders riepen direct de medische staf van Jong Oranje het veld op toen ze Konadu bewegingloos op de grond zagen liggen.

De spits van Ajax, die dit seizoen tweemaal mocht aantreden in de hoofdmacht van de Amsterdammers, bleef minutenlang op het veld liggen en werd uiteindelijk met een brandcard afgevoerd. Tot opluchting van iedereen kon hij later, met hulp van de medische staf, vanaf de zijlijn naar de kleedkamer lopen. Hij was overduidelijk dizzy na de stevige botsing.

Zorgen voor Ajax

Ajax-trainer John Heitinga zal ook met lichte zorgen naar het uitvallen van Konadu hebben gekeken. De Amsterdammers hebben dit seizoen al behoorlijk veel problemen in de punt van de aanval. Wout Weghorst is net terug van een blessure, terwijl Kasper Dolberg nog op de weg terug is van een buikwandblessure. Een langdurige afwezigheid van de negentienjarige aanvaller zou dus zeker niet goed uitkomen. Het is afwachten hoe het met Konadu is.

Jong Oranje - Litouwen

Na het beschamende gelijkspel tegen Bosnië van Jong Oranje (0-0) wil de ploeg van Michael Reiziger zich revancheren tegen Litouwen. In de eerste helft liep de talentvolle groep wederom tegen een verdedigende organisatie aan, maar ditmaal benutte ze wél de kansen. Isaac Babadi schoot Jong Oranje op voorsprong: 1-0. In de tweede helft knikte Thom van Bergen de 2-0 tegen de touwen.