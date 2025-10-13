Het zit de Tsjechische nationale ploeg niet mee. Na de pijnlijke nederlaag tegen voetbaldwerg Faeröer (2-1) blijkt ook de terugreis onmogelijk. Slecht weer houdt de selectie, met PSV-keeper Matej Kovár, voorlopig gevangen op het eiland in de Atlantische Oceaan.

De Tsjechen zouden maandagochtend om 11.00 uur lokale tijd vertrekken vanaf Vágar Airport, de enige luchthaven van de Faeröer. Door dichte mist en harde wind ging die vlucht naar Praag niet door. Het team moest terug naar het hotel in hoofdstad Tórshavn om daar in elk geval nog één nacht te blijven.

Vluchten geannuleerd door slecht weer

De Tsjechische voetbalbond deelde op sociale media een foto van het vliegveld, waar bijna niets meer te zien was door de mist. "Het vertrek werd geannuleerd vanwege de weersomstandigheden", stond erbij. "Het team verblijft voorlopig in Tórshavn en wacht op beter weer."

Twee spelers konden wél vertrekken: Lukás Hornícek (SC Braga) en Tomás Soucek (West Ham United) hadden andere vluchten geboekt en mochten opstijgen. De rest van de selectie zit nog even vast. Maar als het weer meewerkt, kunnen de Tsjechen dinsdag eindelijk de lucht in.

PSV wacht op zijn keeper

Voor Kovár komt de vertraging ongelegen. PSV hervat zaterdag de Eredivisie met een thuisduel tegen Go Ahead Eagles, en de keeper stond zondag nog onder de lat tijdens de nederlaag in Tórshavn. Wanneer hij precies terugkeert in Eindhoven, is nog niet bekend.

Kritiek na blamage op Faeröer

Voor Kovár is het oponthoud een extra tegenvaller. De 25-jarige doelman stond zondag onder de lat tijdens de nederlaag en zag twee keer een bal langs zich heen glippen. De kritiek in eigen land was niet mals: Tsjechië 'blameerde zich', schreven de binnenlandse media. Bondscoach Ivan Hašek sprak van 'een pijnlijke avond waarop we gefaald hebben'.

Die nederlaag tegen de nummer 136 van de wereld was al een harde klap. Tsjechië staat tweede in de WK-kwalificatiegroep achter Kroatië, maar voelt de druk van de verrassend sterke Faeröer. Nog één misstap, en het WK lijkt verder weg dan ooit.

