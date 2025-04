Groot probleem voor Arne Slot komt dichterbij: 'Teleurgestelde Virgil van Dijk hakt belangrijke knoop door'

Al jarenlang is Virgil van Dijk de absolute sterkhouder in de verdediging van Liverpool. Ook dit jaar is hij lekker bezig, en stevent af op zijn tweede kampioenschap met the Reds, maar naar verluidt is hij bezig aan zijn laatste maanden bij de koploper van de Premier League.

Het contract van de 33-jarige van Dijk loopt af in juni 2025, en van verlenging is geen sprake. Volgens Fichajes heeft de Nederlander namelijk definitief besloten Liverpool aan het einde van het seizoen te verlaten. Dit komt volgens de nieuwssite door de 'recente teleurstellingen', zoals de uitschakeling in de Champions League en de verloren finale van de League cup. Deze hebben hem 'ertoe aangezet' om verder te kijken.

Vervanger op het oog

Het bestuur van de club zou al begonnen zijn met het zoeken naar een vervanger voor hun aanvoerder. De keuze is daarbij gevallen op Bayer Leverkusen-speler Piero Hincapié. Hincapié is al vaker in verband gebracht met Liverpool, inclusief de bewering van zijn zaakwaarnemer dat er in 2023 al onderhandelingen zijn geweest.

De jonge verdediger scoorde dit seizoen drie keer en gaf twee assists in 37 wedstrijden in alle competities voor Bayer Leverkusen. Hincapié, die Bayer Leverkusen vorig seizoen hielp de Bundesliga te winnen en de finale van de Europa League te bereiken, wordt geschat op 60 miljoen euro. Liverpool is echter niet de enige geïnteresseerde club. Naar verluidt staat hij ook op het verlanglijstje van Real Madrid.

Zware transferzomer

Met het mogelijke aanstaande vertrek van de Nederlander gaat Liverpool een zware transferzomer tegemoet. Zo lopen ook de contracten van sterkhouders Mohammed Salah en Trent Alexander-Arnold deze zomer af. Liverpool moet serieus rekening houden met een vertrek van alle drie de spelers.

Zeer succesvol

In januari 2018 kwam 'Big Virg' voor ongeveer 84,5 miljoen euro over van Southampton. Dat bedrag was voor Liverpool iedere cent waard. De Nederlander speelde namelijk een grote rol bij het winnen van elke mogelijke prijs. Zo won hij met Liverpool de Premier League, de Champions League, de UEFA Super Cup, de FIFA Club World Cup, de League Cup en de FA Cup. In 2019 won van Dijk zelfs bijna de Ballon d'Or. Hij eindigde als tweede achter Lionel Messi.

