TV-gids: zo kijk je live naar de pikante Merseyside Derby tussen Liverpool en Everton

In de Premier League staat een heerlijke kraker op de rol: de Merseyside Derby tussen Liverpool en Everton. De ploeg van Arne Slot móet winnen om hun oude vorm te herpakken, terwijl Everton vecht tegen degradaties. Lees hier hoe laat de wedstrijd begint, op welke zender je kunt kijken en alles over de eerdere veelbesproken ontmoeting tussen Liverpool en Everton, waarin Slot een pikante rol had.

Liverpool neemt het op tegen Everton in de Premier League. Na een teleurstellende periode, met uitschakeling in de Champions League en een misgelopen beker, is een overwinning in de Merseyside Derby cruciaal om wéér een stapje dichterbij het kampioenschap te komen. Om 21.00 uur wordt er op Anfield afgetrapt. Het duel staat onder leiding van scheidsrechter Samuel Barrott.

Reuzestap naar kampioenschap

Met nog negen wedstrijden te spelen, heeft Liverpool de Premier League-titel in zicht. Om het kampioenschap binnen te halen, moet Liverpool 16 punten behalen uit de resterende 27 beschikbare punten. Met een voorsprong van negen punten op Arsenal, die kan groeien naar twaalf bij een overwinning op Everton, is er ruimte voor fouten. Toch zou een zege in de aanstaande derby tegen Everton een belangrijke stap zijn richting het veiligstellen van de titel.

Liverpool voert momenteel de ranglijst aan met 70 punten uit 29 wedstrijden en een knap doelsaldo van +42. Tegenstander Everton vecht tegen degradatie en bevindt zich op de 15e plaats, met 34 punten uit 29 wedstrijden en een negatief doelsaldo van -4. Voor beide ploegen een must-win.

Waar is Liverpool - Everton te zien?

De wedstrijd op Anfield start om 21.00 uur en is in Nederland live te volgen via Viaplay, de aanbieder die dit seizoen alle Premier League-wedstrijden uitzendt. Voor de echte voetballiefhebbers begint de uitzending al om 20.20 uur, waarin analytici voorafgaand aan het duel hun inzichten en verwachtingen delen.

Pikante vorige ontmoeting

De laatste ontmoeting tussen Liverpool en Everton in de Premier League eindigde in een spectaculaire 2-2, maar werd vooral memorabel door de woede-uitbarsting van trainer Slot na afloop. De Nederlandse coach uitte harde kritiek op scheidsrechter Michael Oliver en kreeg daarvoor een forse straf.

Volgens de Engelse voetbalbond had Slot tegen de wedstrijdleiding gezegd: "If we don't win the league, I'll f***ing blame you", oftewel: als we geen kampioen worden, geef ik jou de schuld. Dit leverde Slot een schorsing van twee wedstrijden op, samen met een boete van 70.000 pond opgelegd door de FA.

