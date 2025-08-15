Viaplay-presentator Koen Weijland heeft treurig nieuws gedeeld. De 32-jarige presentator van de sportzender liep begin dit jaar groot verdriet op samen met zijn verloofde. "Mijn verloofde heeft in januari een miskraam gehad."

De carrière van Weijland gaat over rozen. De drievoudig wereldkampioen van het voetbalspel FIFA is uitgegroeid tot een van de vaste gezichten van sportzender Viaplay. Met name in de voetbalprogramma's is hij niet meer weg te denken. Toch heeft hij een harde klap moeten overwinnen.

Miskraam

In een openhartig interview met De Telegraaf vertelt hij voor het eerst over de miskraam van zijn 33-jarige verloofde Carola Kirschbaum. " In januari heeft mijn verloofde een miskraam gehad. Dat was heel zwaar, vooral voor haar. We zaten in een redelijk vroeg stadium, maar toch heeft het erin gehakt."

Een maand geleden ging de presentator op zijn knieën voor het model en restauranteigenaar. Eigenlijk had hij dit eerder al willen doen. De verlovingsring had Weijland in januari namelijk al in bezit. Hij besloot te wachten, tot het verdriet was gezakt. " Nu zijn we verloofd. Maar eigenlijk willen we eerst wachten met trouwen tot het ons lukt om alsnog zwanger te worden. Er is absoluut geen haast."

'Dat zou zielig worden'

Weijland heeft recent een nieuw contract getekend bij Viaplay. Presenteren is zijn nieuwe passie. "I k heb dit altijd gedaan met de ambitie om televisiepresentator te worden, want tot mijn veertigste alleen maar met gaming bezig zijn, dat zou een beetje zielig worden."