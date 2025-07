De Formule 1 is al een tijdje te zien bij streamingdienst Viaplay. Daar is niet iedereen even blij mee. Zo uit oud-topvoetballer Wim Kieft kritiek op de commentatoren van dienst.

Ondanks dat er voor Kieft geen plek meer was bij Vandaag Inside, volgt hij het programma nog wel op de voet. Jack Plooij kan hem als bargast het meest bekoren. "Die is altijd blij, die is altijd vrolijk", beargumenteert hij in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

Kippenhok

Het brengt Kieft bij Viaplay, dat de uitzendrechten voor de Formule 1 heeft in Nederland. Die werden in 2022 overgenomen van Ziggo Sport, dat jarenlang de races van Max Verstappen uitzond. "Vroeger had je Olav Mol. Dat is een hele pedante man", is Kieft van mening. "Die had negen van de tien keer wel gelijk, toch?", vraagt hij om bevestiging aan René van der Gijp en Michel van Egmond, die het er wel mee eens zijn.

"Er zitten er nu twee waarvan ik denk: mag het geluid uit?", doelt hij op commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. "Die zitten het gewoon vol te praten", is Kieft kritisch. "Dat moet toch ook? Anders is het dodelijk saai, zie je de hele tijd zo’n auto rond rijden", countert Van Egmond. Daar is Kieft het niet mee eens. "Je kan toch ook af en toe wat zeggen. Nu doen ze het met z’n tweeën, net een kippenhok", oordeelt Kieft. "Dat wilde ik even kwijt."

Financiële zooi bij Viaplay

Sinds de overstap van Ziggo Sport naar Viaplay zijn er veel abonnees die klagen over de kwaliteit van de streams. De streamingdienst kampt daarnaast met financiële problemen. Zo zouden alle uitzendrechten in Nederland behalve de Formule 1 in de verkoop staan. Er wordt in meerdere sporten, zoals voetbal en darts, al bespaard op de kosten, door geen analyses meer in de studio te doen.

Het Formule 1-seizoen van 2025 is bijna toe aan zomervakantie. Alleen de GP van Hongarije scheidt de coureurs van een week of drie rust. Eind augustus, als de Formule 1 weer terugkeert, is de Dutch GP aan de beurt op circuit Zandvoort.