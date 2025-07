David Hancko is hét gesprek van de dag en daarom wordt hij ook aangehaald bij De Oranjezomer. Sportjournaliste Noa Vahle geeft duiding over de situatie bij Feyenoord en heeft goed nieuws voor de supporters.

"Ja, een gek verhaal", begint Vahle haar uitleg over de situatie rondom Hancko. De Slowaakse verdediger wordt al een maand gelinkt aan Al-Nassr én ging een paar dagen terug naar Oostenrijk om zich daar aan te sluiten bij het trainingskamp van de Saoedische club. Maar Al-Nassr hield de deur tóch voor hem dicht en ondertekende het contract niet.

Hancko ging dus met hangende pootjes terug naar Rotterdam-Zuid, terwijl hij de huur al had opgezegd en zijn appartement al leeg had getrokken. Ondertussen was Feyenoord ook druk bezig met het halen van vervangers. Eén daarvan is Tsuyoshi Watanabe. "Die schijnt vandaag al zijn medische keuring te hebben gehad."

Alleen maar goed nieuws

Ook Rav van den Berg lijkt naar de club te komen. "Feyenoord heeft meerdere centrale verdedigers nodig", gaat Vahle verder. Maar ze ziet eigenlijk alleen maar goed nieuws. "Ik denk dat Robin van Persie in z'n handjes moet wrijven: Feyenoord had geen achterhoede en nu komt Hancko terug."

Vahle hoopt in ieder geval dat Hancko bij de club blijft tot ná de wedstrijden met Fenerbahçe, in de derde voorronde van de Champions League. De thuiswedstrijd staat op 5 augustus op het programma, de return is precies een week later in Turkije. Idealiter zijn Watanabe én Van den Berg daar dus ook bij. Alle andere centrale verdedigers in de selectie zijn momenteel geblesseerd, op Jan Plug na. Laatstgenoemde speelde tot nu toe één minuut in Feyenoord 1.

