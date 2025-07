In de zoektocht naar een scorende spits is Feyenoord uitgekomen bij Casper Tengstedt. De 25-jarige Deen komt over van Benfica en gaat in Rotterdam een contract tekenen voor meerdere jaren. Dat is althans de informatie die het doorgaans zeer betrouwbare A Bola heeft.

'De onderhandelingen zijn in een vergevorderd stadium en draaien om een definitieve transfer van de Deense aanvaller naar Feyenoord', meldt de Portugese krant. Benfica is zelf geïnteresseerd in de diensten van Feyenoord-vleugelaanvaller Anis Hadj-Moussa, maar de transfer van Tengstedt staat los van een eventuele transfer van de Algerijn naar Lissabon.

Feyenoord gaat zes miljoen euro voor Tengstedt betalen, plus één miljoen aan mogelijke bonussen. Benfica krijgt vijftien procent van de transersom op het moment dat de Rotterdammers hem weer besluiten te verkopen.

Verhuurd aan Hellas Verona

Tengstedt was al begonnen aan de trainingen ter voorbereiding op het nieuwe seizoen van Benfica, maar zat nog niet in de selectie van de topclub. Hij speelde afgelopen seizoen op huurbasis in de Serie A bij Hellas Verona, waar hij zeven goals maakte in 26 duels. Opvallend: al die doelpunten vielen in de eerste seizoenshelft.

35 duels sinds januari 2023

Het huwelijk van Tengstedt met Benfica is nog weinig succesvol. Sinds zijn overstap van Rosenborg (Noorwegen) naar de Portugese club in januari 2023 speelde hij pas 35 keer. Wel scoorde hij daarin vier keer en gaf hij zes assists. Maar met Vangelis Pavlidis (ex-AZ) boven hem in de pikorde zijn speelminuten van Tengstedt bij Benfica kansloos.

'Koffers al gepakt'

Ook Genoa heeft interesse in de diensten van de spits, die zich dus al in Italië heeft laten zien. Maar volgens A Bola 'heeft hij zijn koffers al gepakt en is hij op weg naar Nederland'. Daar moet hij de voorhoede van Feyenoord van goals voorzien, aangezien de Japanner Ayase Ueda niet aan de verwachtingen voldoet. Hij kreeg de kans na het vertrek van spits Santiago Gimenez, maar overtuigde nimmer in De Kuip.

Drukke transferzomer

Trainer Robin van Persie, zelf een begenadigd aanvaller, ziet zijn team steeds meer vorm krijgen. Zeker in de aanval is er al veel veranderd. Zo kwamen Gonçalo Borges (FC Porto) en Gaoussou Diarra (Istanbulspor) al voor de flanken. Daarmee wordt ingespeeld op het naderende vertrek van Igor Paixao, die naar Marseille lijkt te gaan. Ook haalde Feyenoord al middenvelders Sem Steijn (FC Twente) en Luciano Valente (FC Groningen).