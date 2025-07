De transfer van David Hancko naar het Saoedische Al-Nassr leek in kannen en kruiken. De clubkas van Feyenoord zou een historische injectie krijgen. De Slowaak had intussen zijn appartement al opgezegd en al zijn bezittingen ingepakt. Maar juist op dat moment werd opnieuw duidelijk hoe groot de kloof is tussen de Nederlandse en de Midden-Oosterse voetbalwereld: afspraken blijken weinig waard.

Ruim een maand geleden leek de transfer van Hancko zo goed als beklonken, op wat details na. Maar toen besloot de technische staf van Al-Nassr plotseling op te stappen, waardoor de hele deal ineens stil kwam te liggen. Afgelopen vrijdag gloorde er opnieuw hoop: alles leek erop dat Hancko alsnog de overstap zou maken en Feyenoord een recordbedrag zou opleveren. Hancko werd zelfs uitgenodigd om zich bij het trainingskamp van zijn potentiële nieuwe club te melden. Maar plots drukte de technische leiding van de club van Cristiano Ronaldo wéér op de noodrem: géén deal.

Schaamteloze onfatsoenlijkheid

De klap komt nu harder aan dan ooit. Het is inmiddels al de derde keer dat een potentiële transfer van Hancko op het laatste moment spaak loopt; vorig jaar strandde ook een overgang naar Atlético Madrid. Maar ditmaal blinkt Al-Nassr uit in schaamteloze onfatsoenlijkheid. Het hele proces is een schrijnend voorbeeld van de meedogenloze en soms respectloze manier waarop in het internationale topvoetbal onderhandeld wordt.

Voor zowel spelers als clubs is het een harde wake-upcall: op afspraken met Al-Nassr kun je nauwelijks bouwen. Integriteit en professionaliteit lijken ondergeschikt aan opportunisme, zeker als een club zonder enig voorbehoud beloftes breekt en geen oog heeft voor de persoonlijke gevolgen. Hancko en zijn familie hadden zich al ingesteld op een riant netto jaarsalaris van zes tot zeven miljoen euro, maar zien die droom plotseling in duigen vallen.

Meer dan een gemiste kans

Het verhaal van Hancko en Feyenoord is er niet alleen één van een misgelopen recordtransfer. Het is vooral een schrijnend voorbeeld van de grillige, soms keiharde wereld van grote voetbaldeals. Al-Nassr heeft met deze werkwijze haar imago als onbetrouwbare onderhandelingspartner verder verstevigd en laat zien dat menselijke waardigheid soms ver te zoeken is. Wie met deze club aan tafel zit, is gewaarschuwd: garantie op respect bestaat simpelweg niet.

'Dat is nog nooit vertoond'

De manier waarop Al-Nassr met zowel Feyenoord als Hancko is omgegaan, stuit op grote verontwaardiging bij de Rotterdammers. "Schandalig hoe de mensen van Al-Nassr zijn omgesprongen met David", vertelde Raymond Salomon namens Feyenoord tegen het Algemeen Dagblad. "Hij was rond met Al-Nassr, Feyenoord was dat eveneens. Vervolgens laten ze hem naar het trainingskamp komen om nu opeens te zeggen dat hij niet meer welkom is daar. Dat is nog nooit vertoond."

©Sofascore

Gevolgen voor inkomende transfers

Feyenoord had inmiddels al flinke stappen gezet richting mogelijke opvolgers, waaronder Rav van den Berg en AA Gent-verdediger Tsuyoshi Watanabe. De recente wending rond Hancko gooit uiteraard roet in het eten, waardoor de beoogde komst van Van den Berg voorlopig in de wacht staat.