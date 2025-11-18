Suriname kan zich dinsdag- op woensdagnacht plaatsen voor het WK 2026. Dat zou de eerste keer in de geschiedenis betekenen. Om die reden heeft de regering van Suriname iets bedacht: een nationale feestdag.

Suriname is van plan de mogelijk eerste deelname aan het WK voetbal groots te vieren. De regering heeft besloten woensdag een nationale vrije dag te houden als de voetballers zich in de Nederlandse nacht van dinsdag op woensdag plaatsen voor het WK van volgend jaar in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Dat meldt nieuwssite Starnieuws op basis van minister Marinus Bee van Binnenlandse Zaken.

Suriname speelt vanaf 02.00 uur een uitduel met Guatemala. De ploeg van bondscoach Stanley Menzo leidt in groep A met evenveel punten als Panama, dat een uitwedstrijd speelt tegen El Salvador. Suriname heeft een beter doelsaldo en wordt bij winst alleen nog van de eerste plaats gestoten bij een monsterzege van Panama.

Curaçao

Ook Curaçao maakt kans op een WK-ticket. Een gelijkspel volstaat op bezoek bij Jamaica. Mocht de thuisploeg winnen, moet Curaçao het doen met een tweede plek. Dan maakt het land vermoedelijk nog wel kans op een WK-ticket via de intercontinentale play-offs. Die route ligt ook voor Suriname in het verschiet als een eerste plek niet lukt.

