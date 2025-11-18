Suriname en Curaçao strijden dinsdag- op woensdagnacht om een ticket voor het WK voetbal. Voor de liefhebbers in Nederland wordt het een latertje, want de aftrap is om 2.00 uur 's nachts. Dat is desondanks geen reden om de wedstrijden over te slaan voor de mensen die Suriname of Curaçao een warm hart toedragen.

Voetbalfans van Suriname en Curaçao in Nederland blijven komende nacht wakker voor de laatste kwalificatiewedstrijden voor het WK. Op meerdere plekken is op groot scherm te zien of beide elftallen erin slagen zich voor het eerst in de geschiedenis te plaatsen voor het wereldkampioenschap voetbal.

Curaçao

Jamaica - Curaçao is onder meer te zien op een groot scherm in Villa Thalia en 't Fust in Rotterdam en in De Mansion in Dordrecht. Edson Rafael, geboren op Curaçao en organisator van het evenement in De Mansion, verwacht zo'n vijftig supporters. De wedstrijd leeft volgens hem enorm onder de Curaçaoënaars in Nederland. "Het kleurt overal blauw. Iedereen heeft het erover. Het is de eerste keer dat we dit mogen meemaken."

Volgens Rafael is Curaçao vooral bekend om honkbal. "Wat we nu met voetbal presteren, is legendarisch." Dat bondscoach Dick Advocaat er door persoonlijke omstandigheden niet bij kan zijn, ziet hij als een extra stimulans voor het team om te winnen.

Suriname

De wedstrijd van Suriname wordt eveneens gezamenlijk bekeken, zoals bij voetbalvereniging Real Sranang in Amsterdam-Oost. Een medewerker van de kantine kan niet inschatten hoeveel mensen er komen. Ook komen fans bijeen in Duivendrecht en bij The Extra Mile in Zuidoost, op initiatief van de in Suriname geboren Ray Semmoh. Tot nu toe hebben zich bij hem tussen de vijftig en zestig mensen aangemeld, wat verplicht is. Het nachtelijke tijdstip is volgens hem geen reden om niet te kijken. "Hoe vaak zal het nog voorkomen dat Suriname zich kan plaatsen voor het WK? Als je daar niet voor opblijft, ben je geen voetballiefhebber."

Semmoh, die zelf een voetbalschool heeft, vindt het heel spannend. "Het gaat niet makkelijk worden", zegt hij. "Maar als je kijkt hoe ze donderdag hebben gespeeld, wat heel goed was, dan hoop ik dat ze die lijn kunnen doortrekken." Hij is ook fan van het Nederlandse elftal en was er maandag bij in de Johan Cruijff ArenA toen Oranje zich plaatste voor het WK. Mocht Suriname doorgaan en tegen Nederland moeten spelen, dan is hij toch voor zijn land van herkomst. "Het moederland gaat voor."

