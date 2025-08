Oliver Antman, een van de sterspelers van Go Ahead Eagles afgelopen seizoen, gaat de club na slechts één jaar verlaten. De 23-jarige Finse aanvaller vertrekt voor een recordbedrag naar het Schotse Rangers, zo bevestigt algemeen directeur Jan Willem van Dop tegenover de NOS, naar aanleiding van berichtgeving van Voetbal International.

De rechtsbuiten speelde een sleutelrol in het elftal van voormalig Eagles-trainer Paul Simonis, dat een sterk seizoen bekroonde met de winst van de KNVB-beker en een zevende plaats in de eredivisie. De Finse international viel vooral op door zijn betrokkenheid bij doelpunten: hij gaf maar liefst 15 assists in 32 officiële wedstrijden. Daarnaast schreef hij zes doelpunten op zijn naam.

Recordtransfer

Dankzij deze sterke prestaties heeft Antman een transfer naar de Schotse topclub afgedwongen. Met de transfer zou een bedrag van ruim zes miljoen euro gemoeid zijn, inclusief bonussen. De medische keuring moet nog plaatsvinden, maar Antman zal zondag niet in actie komen tijdens de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV.

Niveau hoger

Met zijn transfer ruilt Antman een vaste plek in de Europa League in voor een mogelijk Champions League-avontuur. Rangers moet daarvoor wel eerst de kwalificatiewedstrijden succesvol doorkomen om het hoofdtoernooi te bereiken. De Finse aanvaller maakt geen deel uit van de selectie voor het duel met Viktoria Plzen in de derde voorronde, omdat Rangers de spelerslijst al eerder bij de UEFA heeft ingediend.

In een eerder stadium van zijn loopbaan speelde Antman voor FC Groningen, waar hij onderdeel was van het team dat degradeerde uit de eredivisie. De club had hem destijds gehuurd van het Deense FC Nordsjælland. Sinds zijn debuut voor het Finse nationale elftal in 2022 kwam hij 22 keer in actie voor zijn land.

Eerdere record

Tot nu toe was de recordtransfer van Go Ahead in handen van Willum Thór Willumsson. De IJslandse middenvelder vertrok afgelopen zomer voor een bedrag van vier miljoen euro naar Birmingham City.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.