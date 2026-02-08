De clubleiding van Feyenoord heeft opheldering gevraagd naar aanleiding van gebeurtenissen rondom het uitduel tegen FC Utrecht. Het bestuur van de Rotterdamse club hoorde verhalen en zag beelden van de ontvangst en het vertrek van de supporters bij Stadion Galgenwaard, waar het er hard aantoe ging.

Het begon allemaal voor aanvang van het duel. De supportersvereniging van Feyenoord was ontevreden over hoe het ontvangst vóór de wedstrijd verliep. De bussen werden opgewacht door veel politie, inclusief ME. Supporters moesten vervolgens één voor één uitstappen en werden individueel gefouilleerd. Daarna volgde nog een tweede controle, ditmaal door stewards van de club. "Wij vinden deze gang van zaken buitenproportioneel, intimiderend en onacceptabel", zo zei de supportersvereniging.

Volgens de gemeente Utrecht waren er ‘concrete signalen’ dat de uitsupporters vuurwerk bij zich zouden hebben. Daarom zijn ze gefouilleerd, al leverde die controle niets op.

Na afloop

Na afloop van het duel greep de politie stevig in bij de uitsupporters. Volgens een woordvoerder van de gemeente zochten supportersgroepen elkaar op 'om een confrontatie aan te gaan.'

Op het parkeerterrein bij stadion Galgenwaard, waar de bussen klaarstonden voor de terugreis naar Rotterdam, kwamen FC Utrecht-supporters af op de Feyenoorders. Supporters die al in de bus zaten, stapten uit om erop af te gaan. "Supporters zochten elkaar op", aldus de gemeentewoordvoerder. Hierdoor werd de Mobiele Eenheid ingezet.

Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien dat het optreden hardhandig was: er werd met de wapenstok geslagen en er is pepperspray gebruikt. Feyenoordfans reageren woedend en sommigen spreken zelfs van 'wangedrag' door de politie.

Opheldering

In een persbericht laat Feyenoord weten dat de clubleiding om opheldering heeft gevraagd rondom de behandeling van de fans. "Feyenoord wil niet voorbarig definitieve conclusies trekken maar uit op sociale media geplaatste beelden en uit verhalen van ooggetuigen komt sterk het beeld naar voren dat er door een deel van de politie onnodig zeer hardhandig is opgetreden voor en vooral na afloop van de wedstrijd FC Utrecht - Feyenoord", zo schrijft de club.

Het persbericht gaat verder: "Feyenoord zal de autoriteiten in Utrecht morgen dan ook verzoeken om nadere uitleg over en onderzoek naar de wijze waarop de meegereisde supporters zijn behandeld."

'Zeer lastige omstandigheden'

RTV Utrecht meldt dat de gemeente Utrecht en de politie niet vooruit willen lopen op de gebeurtenissen en daarom geen inhoudelijke toelichting geven op het optreden bij de Galgenwaard. Een woordvoerder van de gemeente benadrukt wel dat agenten 'in zeer lastige omstandigheden' moeten handelen en daarbij middelen mogen inzetten die zij op dat moment nodig achten.

Volgens de woordvoerder ging het uiteindelijk om 'een kortstondige inzet', waarna de bussen konden vertrekken richting Rotterdam. Er zijn twee supporters aangehouden: één op verdenking van opruiing, meldt de politie, en een ander omdat hij ondanks een stadionverbod aanwezig was.

