John Heitinga werkte met Ajax een lang oefenduel af met KV Mechelen, de wedstrijd van vier keer een half uur eindigde in 3-2 voor Ajax. Er misten wat namen bij de Amsterdammers, waar Heitinga even later uitleg over gaf. Verder sprak hij over een interessant duel, waarin hij Anton Gaaei een werelddoelpunt zag maken: "Hij heeft daarin wel echt een wapen."

Op een broeierig sportpark van VV OWIOS in Oldebroek kwamen een boel Ajacieden in actie tegen KV Mechelen. Een tevreden John Heitinga stond langs de lijn en coachte rustig vanaf de kant. Hij liet Raul Moro, de pas aangetrokken vleugelspeler debuteren en was veel met hem bezig. Zo moest de speler vaker aan de buitenkant staan.

Raul Moro

"Dat hebben we gisteren op de training ook gezien. Hij kan natuurlijk op beide flanken spelen. Hij is direct in zijn acties. In het begin vloog hij er een paar keer voorbij. Het is aan hem om zo snel mogelijk te integreren bij Ajax, te wennen aan onze manier van spelen", aldus de trainer.

Vertrek Kaplan

Maar Heitinga kon niet over iedereen beschikken: Brian Brobbey was afwezig en ook Ahmetcan Kaplan was afwezig. Laatstgenoemde werd wel verwacht, gezien het feit dat Josip Sutalo geblesseerd is. "Kaplan is niet mee", vertelt Heitinga kort daarover. "Kaplan heeft de ruimte gekregen om zich te focussen op een nieuwe uitdaging." Ajacieden hoeven dus niet meer te verwachten dat Kaplan nog bij Ajax speelt dit seizoen.

Brobbey is een ander verhaal. "Het is geen geheim meer dat hij bij een goed bod weg kan gaan bij Ajax", vertelt de trainer. "Maar daarvan is nu nog geen sprake. Hij heeft een kleine blessure, hij is gister uit de training gestapt. Hij is er normaliter weer bij in Como."

Aaron Bouwman

Als Kaplan uiteindelijk vertrokken is en Sutalo nog wat langer geblesseerd is, kan er zomaar nog gekeken worden naar een versterking in het hart van de defensie. Al kon Heitinga daar nog niet zoveel over zeggen. "Er kan op beide vlakken nog zoveel gebeuren, zowel inkomend als uitgaand", vertelt hij.

Kaken stijf over transfermarkt

Maar het is nog maar de vraag of het wel nodig gaat zijn de markt op te gaan voor een verdediger. Aaron Bouwman stond in de basiself. De 17-jarige verdediger hield zich sterk en speelt een meer dan goede voorbereiding. "Dat Aaron het zo doet, dat is mooi. Je ziet dat Josip weg is, je gaat straks veel wedstrijden spelen. We kijken steeds wat we nodig hebben", reageerde de trainer.

Qua inkomende transfers wilde Heitinga niet in gaan op de recente interesse van Ajax in Oscar Gloukh. Die transfer zou aanstaande zijn, maar de trainer kapte een reactie daarop af. "Kijk, er zijn heel veel namen die je voorbij hoort komen. En dat zie je ook, ik lees zelf ook alle voetbalsites en noem maar maar op. En niet altijd is alles waar. Zijn naam wordt vaker in verband gebracht. Ik richt me op de spelers die ik nu heb."

Jong Oranje-spelers terug

Heitinga maakt zich nu op voor de Como Cup in het gelijknamige Como. Hij speelt daar twee wedstrijden, de eerste tegen het Schotse Celtic. Daar kan hij in ieder geval voor het eerst weer gaan werken met Kenneth Taylor en Jorrel Hato. "Zij komen maandag binnen en gaan dan hun eerste tests doen. We gaan dat toernooi gebruiken om de jongens fit te krijgen. Het is een mooi toernooi maar uiteindelijk moeten we ons richten op de start van de competitie", besluit de trainer van Ajax.

