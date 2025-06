Grote onrust rond Italiaanse topclub: schandaal barst los na Champions League-finale

Internazionale ligt zwaar onder vuur. Slechts enkele dagen na de pijnlijke 5-0 nederlaag in de finale van Champions League tegen Paris Saint-Germain is de club het middelpunt van een gigantisch schandaal, waarbij geld, fictieve sponsordeals en zelfs de maffia een rol zouden spelen.

Volgens het Franse medium Foot Mercato bracht Inter tussen 2016 en 2019 voor maar liefst 300 miljoen euro aan fictieve inkomsten van Aziatische sponsors op de balans. Daarmee zou de club doelbewust de Financial Fair Play-regels van de UEFA hebben omzeild. Deze nepdeals moesten de financiële situatie van de club rooskleuriger doen lijken dan ze daadwerkelijk was, waardoor strenge sancties konden worden vermeden.

Donkere wolken trekken zich samen boven Inter

Wat het schandaal extra opvallend maakt, is dat de Italiaanse voetbalbond (FIGC) ervan wordt beschuldigd Inter actief te hebben geholpen bij het verdoezelen van deze constructies. Meerdere bronnen stellen dat de bond wist van de onregelmatigheden, maar wegkeek en de club zelfs beschermde. Dat roept ernstige vragen op over de integriteit van de nationale voetbalstructuur in Italië.

En het blijft niet bij boekhoudkundig gesjoemel. In het rapport wordt ook verwezen naar mogelijke banden tussen Inter en een harde kern van supporters die gelinkt is aan de georganiseerde misdaad. Eind 2024 leidde dat al tot de arrestatie van negentien ultras, die betrokken zouden zijn bij intimidatie, chantage en criminele samenwerking. Ook hier zou de bond volgens Foot Mercato op de hoogte zijn geweest, zonder in te grijpen.

Topseizoen eindigt in nachtmerrie en beschuldigingen

Sportief leek Inter juist een topseizoen tegemoet te gaan. Met Nederlanders Denzel Dumfries en Stefan de Vrij in de gelederen streed de club tot de laatste speelronde om de landstitel in de Serie A. Uiteindelijk ging Napoli er echter met de Scudetto vandoor. De Champions League-finale moest het hoogtepunt worden na een sterke Europese campagne, maar mondde uit in een nachtmerrie: een 5-0 afstraffing door PSG.

Inter heeft zich vooralsnog niet officieel uitgesproken over de berichtgeving. Volgens Foot Mercato is er een onderzoek gestart naar de financiële gang van zaken bij de club en de rol van de Italiaanse voetbalbond. Verdere details zijn op dit moment nog niet bekend.

