Topvoetballer Manchester United onthult bijzondere rol van zijn vrouw bij afgewezen megacontract

Bruno Fernandes heeft een krankzinnig miljoenenbod uit Saoedi-Arabië afgeslagen. De aanvoerder van Manchester United kreeg een belastingvrij aanbod van Al Hilal ter waarde van zo'n 200 miljoen pond, maar besloot toch om voorlopig in Europa te blijven. Opvallend genoeg speelde zijn vrouw Ana daarbij een beslissende rol.

De Saoedische club wilde Fernandes snel vastleggen voor deelname aan het WK voor clubs, dat 14 juni van start gaat. Zijn zaakwaarnemer reisde af naar Riyad voor onderhandelingen, terwijl Fernandes met United op tour was in Azië. Maar ondanks het megasalaris, zette de 30-jarige Portugees een streep door de deal.

Krankzinnig miljoenenbod voor United-ster Bruno Fernandes: topvoetballer zegt nee tegen belastingvrij monstersalaris Topvoetballer Bruno Fernandes heeft een monsterbod van de Saoedische club Al-Hilal afgeslagen. De Portugees kon een absurd hoog salaris verdienen, maar het lijkt erop dat hij niet naar de zandbak vertrekt.

'Wat wil je nog bereiken?'

Tijdens een persmoment bij de Portugese nationale ploeg, die zich voorbereidt op het Nations League-duel met Duitsland, vertelde Fernandes openhartig over de afwijzing van het aanbod. "Een maand geleden belde de president van Al Hilal me. Ik heb met mijn familie gesproken, vooral met mijn vrouw. Ze vroeg me: Wat wil je professioneel nog bereiken? Die vraag zette me aan het denken", klinkt de Portugees over het afwijzen van het megacontract.

Volgens Fernandes speelde geld geen rol in zijn afweging. "We hebben het nooit over geld gehad, dat regelde mijn agent. Voor mij ging het om ambitie. Ik voel me nog steeds capabel en gepassioneerd. Ik wil op het hoogste niveau blijven spelen en om prijzen strijden", is de sterspeler van The Red Devils stellig.

Toekomst van Bruno Fernandes

De clubleiding van Manchester United zag een vertrek van hun aanvoerder liever niet zitten. Fernandes gaf aan dat hij uitvoerig sprak met manager Rúben Amorim, die hem overtuigde om te blijven. "De club wilde me alleen laten gaan als ik het zelf écht wilde. En dat wilde ik niet", stelt hij. Amorim bevestigde onlangs dat hij vertrouwen heeft in een langer verblijf van zijn middenvelder. "Hij wijst veel af. Dat zegt genoeg: hij wil winnen. En hij ziet dat we stappen zetten om dingen te veranderen."

Toch houdt Fernandes de deur naar een toekomst elders op een kier. "Als de club ooit vindt dat het tijd is om uit elkaar te gaan, bijvoorbeeld om financiële redenen, dan is dat zo. Dat is voetbal. Maar zolang ze mij willen houden, geef ik alles."

Manchester United-ster Bruno Fernandes negeert alle waarschuwingen: 'In mijn graf krijg ik rust genoeg!' Twee doelpunten, een Europees record en een opvallende reactie na afloop: Bruno Fernandes was donderdagavond de uitblinker in Bilbao. Manchester United won met 0-3 van Athletic Club en staat met één been in de Europa League-finale. Terwijl zijn lichaam overuren maakt, blijft de Portugese ster zijn ploeg bij de hand nemen.

Lichtpunt in donker seizoen

Fernandes was met zijn prestaties één van de weinige lichtpunten in een teleurstellend seizoen voor Manchester United. De Portugees kwam tot maar liefst 19 doelpunten en 18 assists in 57 optredens, maar zag zijn ploeg desondanks slechts als vijftiende eindigen in de Premier League. Het seizoen kreeg een extra domper met het verlies in de Europa League-finale tegen Tottenham Hotspur.

Micky van de Ven bezorgt Tottenham Hotspur de Europa League met heldenactie tegen Manchester United Micky van de Ven gaat de geschiedenisboeken in met Tottenham Hotspur. Woensdagavond won de Nederlander in een voetbalgevecht - in de letterlijke zin van het woord - van competitiegenoot Manchester United: 1-0. Van de Ven eiste een hoofdrol op.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Bundesliga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.