Het optreden van Sergiño Dest in de Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos zorgt voor een stormvloed aan kritiek. De Amerikaanse rechtsback kon simpelweg niet overtuigen. Fans, analisten en datajournalisten wijzen massaal naar Dest als de grote dissonant in een matig presterend PSV.

De Eindhovenaren beleven een moeilijke avond in Griekenland tegen Olympiakos en kijken na de eerste helft tegen een 1-0 achterstand aan. Het openingsdoelpunt viel in de achttiende minuut, toen Gelson Martins met een weergaloze knal PSV-doelman Matej Kovár kansloos liet. De voorsprong was verdiend, want de Grieken domineerden het spel en maakten het de ploeg van Peter Bosz op alle fronten lastig.

Dest is de gebeten hond

Vooral Dest was de gebeten hond bij PSV, doordat hij het zichtbaar zwaar had tegen zijn directe tegenstander, Daniel Podence. De Portugese buitenspeler speelde Dest meermaals zoek en zorgde constant voor gevaar op de flanken. Boudewijn Zenden, analist bij Ziggo Sport, was ook kritisch op het optreden van de Amerikaan. "Hij heeft het ontzettend moeilijk."

Datajournalist Bart Frouws van Voetbal International benadrukt Dest’s zwakke optreden met harde cijfers. Volgens Frouws werd Dest in de eerste helft maar liefst vijf keer voorbij gedribbeld door Podence of andere tegenstanders. "Dat is nu al het één-na-hoogste aantal voor een Champions League-speler dit seizoen over een hele(!) wedstrijd," schrijft Frouws op X.

'Mega dissonant'

Het optreden van Dest leidde tot frustratie bij PSV-supporters op sociale media. Fan Erik uitte zijn irritatie: "Dest is tot nu een mega dissonant, wat is die aan het doen", schreef hij op X. Een andere supporter liet zijn ongenoegen ook blijken: "Zijn slechtste wedstrijd ooit, goedenavond."

Zege is cruciaal

PSV zal uit een ander vaatje moeten tappen om een nederlaag in Griekenland af te wenden. Een zege is cruciaal om een belangrijke stap in de goede richting te zetten omtrent het bereiken van de tussenronde van de Champions League.

