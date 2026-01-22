De aftrap van het Europa League-duel tussen FC Utrecht en KRC Genk is uitgesteld. Volgens de thuisploeg zijn er problemen met Belgische fans in het bezoekersvak van De Galgenwaard.

De mobiele eenheid is inmiddels het stadion binnengekomen. Agenten hebben de tribune met Belgische fans omsingeld. Fans van KRC Genk lijken bewapend met stokken of staven. De wedstrijd zou om 21.00 uur beginnen.

De wedstrijd tussen Utrecht en Genk stond op het punt van beginnen, toen de aftrap plotseling werd uitgesteld. De reden die gecommuniceerd werd was 'een situatie in het uitvak'.

'Veiligheidsissues'

"Er zijn wat dingen in het uitvak van Genk, veiligheidsissues, dat gaan ze nu checken", aldus presentatrice Noah Vahle bij Ziggo Sport. "Het lijkt erop dat het uitvak nu ontruimd wordt. Het is net een slechte film waar wij in beland zijn."

Er wordt op sociale media gespeculeerd over fans die zonder ticket zijn binnengekomen in het stadion, maar ook over supporters die niet goed gefouileerd zouden zijn. De uitsupporters zijn in ieder geval niet meer welkom in Galgenwaard.

Een bizar optreden van de Mobiele Eenheid in Utrecht. Een deel van de supporters in het uitvak is niet goed gefouilleerd (of heeft hier niet aan meegewerkt). Vervolgens is het uitvak van KRC Genk met geweld leeggeveegd in stadion Stadion Galgenwaard. pic.twitter.com/yt51grBGGi — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) January 22, 2026

Een half uur na de oorspronkelijke aftrap kwam FC Utrecht met nieuws. "De spelers komen zo naar buiten voor een nieuwe warming-up. Nieuwe aftraptijd is 21.50 uur", meldde de club.

Nice - Go Ahead Eagles

Ook bij het duel tussen Nice en Go Ahead Eagles ontstond onrust in het uitvak. De supporters van de twee ploegen gingen de confrontatie aan. Er wordt nog wel gespeeld.

