De gemoederen lopen hoog op bij de Franse club waar Emmanuel Emegha speelt. De fans van Strasbourg zijn helemaal klaar met de 'samenwerking' tussen de club en Chelsea. Nadat Emegha al werd weggeplukt, gaan ze er nu ook met de trainer van de zusterclub vandoor. Dat gaat hen te ver. In een statement halen ze flink uit naar de Engelse club.

Strasbourg en Chelsea zijn beide eigendom van investeringsmaatschappije BlueCo en daar maken de eigenaren maar al te graag gebruik van. Helaas voor de Franse club is dat tot nu toe vaak in het voordeel van Chelsea. Aan het begin van dit seizoen werd Oranje-international Emmanuel Emegha gepresenteerd bij Chelsea als nieuwe aanwinst. Hij speelt dit seizoen nog wel voor Strasbourg, maar verkast aanstaande zomer.

'Vernederende stap'

Het zorgde voor veel gedoe bij de fans die de aanvoerder lang uitfloten en niet konden luchten of zien. Een half jaar later is het weer bal. Nadat Chelsea trainer Enzo Maresca op straat zette, gaan ze nu aan de haal met de trainer van Strasbourg; Liam Rosenier. Dat gaat de supportersvereniging FSRCS te ver. "Het markeert opnieuw een vernederende stap in de onderdanigheid van Strasbourg aan Chelsea", klinkt het.

In hun ogen komt het bestaan van de club in gevaar door deze constructie waarin zij vaak benadeeld worden. Na jaren van financieel wanbeleid en het moeten opkrabbelen vanuit de vijfde klasse van Frankrijk, gaat het eindelijk weer goed met de club. De fans zijn bang dat de goede resultaten wegvallen als iedereen weggehaald wordt door Chelsea.

'Tijd om te vertrekken'

"Wij proberen al 2,5 jaar alarm te slaan over deze situatie. Het probleem reikt verder dan de sportieve impact halverwege het seizoen en de ambities van een jonge trainer", luidt het over het vertrek van de trainer. "Het is structureel: de toekomst van het Franse clubvoetbal staat op het spel."

Ook halen ze hard uit naar de eigenaar Marc Keller. Hij moet liever gister dan vandaag vertrekken. "Elke extra kronkel van Keller, elke minuut langer dat hij aan het roer staat, is een belediging voor het enorme werk dat voor 2023 is verricht. Wat velen afgelopen september nog zagen als overdreven, lijkt nu steeds meer een verstandig advies: het is tijd om te vertrekken. Nu.”

