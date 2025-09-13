FC Barcelona dreigt veel spelers te moeten missen in het La Liga-duel met Valencia op zondagavond. Dat bleek uit de laatste training van het team van Hansi Flick. Verschillende sterren, waaronde Lamine Yamal, ontbraken. Ook Frenkie de Jong is nog niet fit.

De wedstrijd van zondagavond om 22:00 uur, de eerste van dit seizoen in het stadion van Barcelona, dreigt zonder Lamine Yamal te worden gespeeld. De rechtsbuiten van de Blaugrana trainde gisteren helemaal niet op het veld met de rest van het team, maar bleef in de sportschool trainen.

De Spaanse ster keerde met problemen terug van het nationale team, dat Bulgarije (3-0) en Turkije (6-0) met grote cijfers versloeg in de twee kwalificatiewedstrijden voor het WK van 2026.

Rugklachten

Lamine Yamal speelde in beide wedstrijden als basisspeler, ondanks rugklachten. De 18-jarige rechtsbuiten, die in totaal 152 minuten werd ingezet door bondscoach Luis de la Fuente, gaf één assist in Sofia en twee assists in Konya.

Terug in Barcelona miste Lamine Yamal echter de training van vrijdagmiddag vanwege medische problemen. Hij trainde alleen in de sportschool en kwam helemaal niet op het veld met zijn Catalaanse teamgenoten. Zijn aanwezigheid bij de wedstrijd tegen Valencia, in Montjuic, is dan ook ernstig twijfelachtig.

"De nummer tien van Barcelona bleef in de sportschool voor een specifieke behandeling en daarna zal worden besloten of hij beschikbaar is", aldus Mundo Deportivo, een Catalaanse krant.

Gavi en Balde

Mundo Deportivo schrijft dat “ook Gavi, met knieproblemen, en Balde, geblesseerd aan zijn linkerhamstring, niet deelnamen aan de training, terwijl De Jong wel aanwezig was, maar hij krijgt waarschijnlijk rust na de spierblessure die hij opliep tijdens de interlandperiode”.

Frenkie de Jong

Frenkie de Jong wordt gespaard tegen Valencia. De middenvelder liep een spierblessure op tijdens de wedstrijd tegen Polen met het Nederlands elftal, en de club wil zijn terugkeer niet forceren. Dit om volledig hersteld te zijn voor de start van de Champions League tegen Newcastle op 18 september.

