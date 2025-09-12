Barcelona zit met allerlei problemen. Het stadion Nou Camp is niet op tijd afgebouwd en trainer Hansi Flick was geschorst. Dat eerste probleem is er nog, maar de situatie omtrent de Duitser is opgelost. Hij is niet meer geschorst.

Trainer Hansi Flick mag komende week tijdens de eerste wedstrijd van FC Barcelona in de Champions League toch op de bank zitten. De UEFA heeft de schorsing van één wedstrijd ingetrokken, meldt de Europese voetbalbond.

Schorsing

De UEFA schorste Flick een maand geleden vanwege zijn gedrag tijdens de verloren wedstrijd tegen Internazionale in de halve finale van de Champions League. Naast Flick werd ook zijn assistent Marcus Sorg voor een duel geschorst. Flick en Sorg lieten tijdens de wedstrijd hun ongenoegen blijken over enkele beslissingen van de scheidsrechter. De twee Duitsers kregen tevens een boete van 20.000 euro. Die straf blijft wel staan.

Na een klacht van de juridische afdeling van FC Barcelona draaide de UEFA de sanctie terug. Als Flick en zijn assistent komend seizoen qua gedrag in de fout gaan, volgt een zwaardere straf. FC Barcelona speelt donderdag in de Champions League een uitwedstrijd tegen Newcastle United.

Stadion

Barcelona hoopte in augustus op het officiële opleveringscertificaat van stadion Nou Camp, dat werd verbouwd. Dat certificaat een cruciaal document om de tribunes te mogen openen. Zonder dat papier zijn er geen fans in Camp Nou. Voorlopig blijft het stil en raakt de club verstrikt in deadlines en bureaucratie. De geplande opening zou sowieso beperkt zijn: slechts 27.000 toeschouwers op de hoofdtribune en één zijde achter het doel. Later moet dat groeien naar 45.000 en daarna 60.000 plaatsen.

Barcelona begon met enkele uitduels aan de Spaanse competitie. De bond wilde met de club meedenken. Komend weekend moet er toch echt thuis worden gespeeld. De club zal op het trainingscomplex 'Johan Cruijff' spelen.

