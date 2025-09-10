In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine ontvangen Robert Maaskant en Rick Kraaijeveld journalist Jaap de Groot. Hij was al op 24 eindtoernooien aanwezig als journalist en spreekt onder anderen over de afgelopen interlandperiode. Hij zag dat Oranje nog (te) veel leunt op één speler. "In feite is het als Argentinië zonder Lionel Messi..."

De Groot keek, net als een groot deel van Nederland, met lede ogen naar de afgelopen interlandperiode van het Nederlands elftal. Er werd tegen Polen met 1-1 gelijkgespeeld en in Litouwen ternauwernood met 3-2 gewonnen. Geen slechte wedstrijden voor de stand, maar het spel was allerminst geruststellend.

Frenkie de Jong en Virgil van Dijk

De Groot zag één groot probleem bij Oranje en dat heeft te maken met Frenkie de Jong. "Wat je ziet is hoe afhankelijk het Nederlands elftal is van Frenkie de Jong", is zijn mening. "Het beste voetbal wat ze in de laatste jaren hebben gespeeld, was tegen Spanje. Dat viel samen met de terugkeer van Frenkie. Als hij speelt dan gaat Virgil van Dijk ineens anders functioneren. Die voelt zich als een vis in het water", ziet De Groot.

Maar ook andere spelers bloeien op wanneer Frenkie speelt, in zijn optiek. "Maar ook Tijjani Reijnders komt er dan beter uit." De Jong was niet aanwezig tegen Litouwen en speelde tegen Polen al met een klein pijntje, waardoor hij later alsnog afviel. "Dan valt hij weg en dan zie je dat Van Dijk anders gaat functionereen en Reijnders had je net zo goed kunnen vervangen, er ging namelijk geen bal door de linies heen. Nederland zelf is wel heel kwetsbaar geworden."

Argentinië zonder Messi

Is er dan helemaal geen enkele vervanger voor Frenkie? Die lijkt er wel te zijn. "Dan kan je discussiëren of je Schouten moet opstellen, of Gravenberch, of Teun Koopmeiners, maar dat is om het even. In feite: Argentinië zonder Messi, dat is ook een heel ander team. Hier zie je hoe belangrijk Frenkie voor het elftal is. Hij was tegen Spanje het ontbrekende stukje van de puzzel", vindt De Groot.

Wat Frenkie uit Van Dijk haalt, vindt De Groot vooral een groot compliment waard. "Als je hem kan laten voetballen zoals hij bij Liverpool doet, want dat gebeurde op het EK niet, dat zag je tegen Spanje. Hij was beter dan ooit, het viel mij op hoe hij samen met De Jong de lijnen uitzette... toen dacht ik: dit is wat het moet zijn."

Nederland speelt in oktober weer twee interlands, waar het zich wellicht al eerste in de WK-kwalificatiepoule kan kronen. Er wordt gespeeld tegen Malta en Finland in oktober.

In de kersverse aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine schuift sportjournalist Jaap de Groot aan. Met tientallen jaren ervaring in de Nederlandse sportjournalistiek is Jaap uitgegroeid tot een absolute autoriteit in het vak. Hij werkte jarenlang samen met Johan Cruijff aan legendarische columns, vierde feest met de complete selectie van Feyenoord in een Amsterdamse discotheek én wist als een van de eerste journalisten ter wereld een exclusief interview met voetbalicoon Pelé binnen te slepen.

Aan tafel met Robert Maaskant en Rick Kraaijeveld blikt Jaap terug op zijn indrukwekkende carrière en gaat hij in op de laatste ontwikkelingen in zowel de voetbalwereld als de media. Van anekdotes achter de schermen tot scherpe analyses: alles komt voorbij. Kortom: dit wil je niet missen.