Lionel Messi speelde met Inter Miami vannacht de tweede wedstrijd van de Leagues Cup tegen Necaxa. Helaas voor de Argentijnse sterspeler viel hij vroegtijdig geblesseerd uit. Wat daarna volgde was een chaotische wedstrijd.

Trainer Javier Mascherano startte de wedstrijd met oud-Barcelona-spelers Messi, Luis Suárez, Jordi Alba en Sergio Busquets. Ook nieuwkomer Rodrigo de Paul stond in de basis.

Blessure Messi

In de zevende minuut sloeg het noodlot toe. Messi raakte geblesseerd na een botsing met twee Necaxa-verdedigers op de rand van het strafschopgebied. Enkele minuten later moest de Argentijn het veld verlaten aangezien hij niet meer verder kon. Dit leverde veel geschrokken gezichten op de tribune op. Daarnaast werden veel Inter Miami-fans bang voor het vervolg van het toernooi.

Mascherano heeft inmiddels een update gegeven over de blessure van zijn sterspeler. De Argentijn ligt er naar alle waarschijnlijkheid eventjes uit, maar het is niet heel ernstig. "Messi voelde iets in zijn hamstring. Morgen weten we meer over de ernst van de blessure. Hopelijk valt het mee, want hij voelde geen hevige pijn, alleen wat ongemak."

Chaotische wedstrijd

Nog geen minuut nadat Messi het veld had verlaten, scoorde Telasco Segovia de 1-0 voor Inter Miami. Maar het leek snel bergafwaarts te gaan voor het team van Mascherano. Maximiliano Falcon kreeg een rode prent in de zeventiende minuut. Een kwartier later maakte Necaxa de gelijkmaker.

In de 46e minuut kreeg Luis Suárez een gele kaart. Op hetzelfde moment kreeg ook Necaxa-speler Cristian Jonathan Calderón De Real geel, wat cruciaal bleek te zijn. Een kwartier na rust kreeg dezelfde speler zijn tweede gele kaart, waardoor beide teams met tien man verder moesten.

Het spannende slot van de reguliere speeltijd leverde een ommekeer op in de 81e minuut. Necaxa kwam op voorsprong dankzij Ricardo Monreal. Het leek erop dat de Mexicaanse ploeg de winst zou pakken, maar in de blessuretijd maakte Jordi Alba gelijk na een assist van Rodrigo de Paul.

Strafschoppenserie

De wedstrijd werd beslist door strafschoppen. Inter Miami faalde geen enkele keer bij hun vijf reguliere penalty's. Rodrigo de Paul, Benjamin Cremaschi, Jordi Alba, Federico Redondo Solari en Luis Suárez scoorden allemaal vanaf elf meter.

Necaxa miste slechts één penalty, genomen door Tomás Badaloni. De andere vier penalty's werden wel raak geschoten door Agustín Palavecino, Johan Rojas, Ricardo Monreal en Ezequiel Unsain, maar dat bleek niet genoeg.

Volgende wedstrijd

Inter Miami speelt zijn volgende wedstrijd tegen UNAM Pumas op 7 augustus (donderdag) om 01.30 uur Nederlandse tijd, maar dan zullen ze het dus naar alle waarschijnlijkheid zonder Messi moeten doen.