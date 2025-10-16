Guus Hiddink is adviseur van De Graafschap en legt die rol uit bij Sportnieuws.nl De Maaskantine. In de podcast vertelt hij hoe hij die rol heeft gekregen, dat hij ook weleens bij PSV koffie drinkt en gaat hij in op de interesse die Ajax toonde in de assistent van De Graafschap: Thomas Duivenvoorde. "Kijken of hij door kan groeien op langere termijn."

Met al zijn jarenlange ervaring wordt Guus Hiddink nog weleens door trainers of clubs gebeld voor hulp. Patrick Kluivert contacteerde hem toen hij de job bij Curaçao op zich nam, Hedwiges Maduro vertelde vorige week in Sportnieuws.nl De Maaskantine dat hij contact had met Hiddink en zo zijn er nog meer verhalen.

Dat vertelt Hiddink zelf ook in de Sportnieuws.nl -podcast. “Uiteraard zit ik veel te kletsen bij PSV, omdat ik daar ook mijn tijd gehad heb. Daar heb ik dus nog geregeld contact mee, maar ook met mijn oude Superboeren. De Graafschap”, meldt Hiddink.

Hiddink als adviseur bij De Graafschap

“Ze zeiden kom, je doet niets meer. Toen heb ik ze natuurlijk even gezegd dat ik nog golf. Maar ze wilden dat ik een functie bij hen in de raad van commissarissen zou nemen. Dat wilde ik niet. Ik wilde wél, omdat ik daar ben opgegroeid, komen helpen en kijken. Advies geven.” Zo geschiedde; Hiddink werd adviseur.

Thomas Duivenvoorden

Hij deelt hoe dat is gegaan dit seizoen, toen ze Marinus Dijkhuizen aanstelde en Thomas Duivenvoorden als assistent neerzetten. “Dijkhuizen kwam, maar wel met de mededeling dat er een trainer onder komt die perspectief heeft, in dit geval dus Duivenvoorden. Hij doet nu de cursus en we kijken of hij door kan groeien op iets langere termijn.”

Of dat uiteindelijk ook zal gebeuren, dat is niet aan hem maar aan de directie en de raad van commissarissen. “Maar in principe is dat wel de bedoeling. Het hangt er vanaf hoe hij zich voelt. Het kan ook zijn dat hij voelt dat hij nog een jaartje nodig heeft.”

Interesse Ajax

Als het over Duivenvoorden gaat, dan moet het ook gaan over de interesse die Ajax toonde in de assistent van De Graafschap. De Amsterdammers wilden de staf van John Heitinga uitbreiden en daar leek hij een kandidaat voor. Uiteindelijk werd Fred Grim toegevoegd. “Wij zijn een project met hem ingegaan en dan moet hij dat eerst goed afmaken, dat vond hijzelf ook. Voordat hij derde of vierde trainer bij Ajax zou worden, waar het momenteel toch een beetje onrustig is”, vindt Hiddink.

“Je mag altijd informeren, Ajax mag informeren”, zegt de voorzitter van Coaches Betaald Voetbal. “Ze mogen altijd vragen of ze met hem mogen praten omdat ze hem willen toevoegen aan de staf. Als het antwoord komt nee, wij laten hem niet gaan. Dan moet het ook klaar zijn”, is de bevinding van Hiddink.

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine is niemand minder dan ex-toptrainer Guus Hiddink te gast. De geboren Varssevelder werd als coach wereldburger en neemt ons mee in zijn sportieve reis die als een rode draad door zijn leven loopt. Ook vertelt hij over zijn nieuwe hobby: golf, dat hij niet onverdienstelijk speelt.

Guus Hiddink, Robert Maaskant en Rick Kraaijeveld duiken in memorable momenten van Hiddinks carrière, van zijn start bij PSV tot aan een confrontatie in Rusland. Hiddink vertelt over zijn adviesrol bij De Graafschap, omgang met oud-topspelers en gaat ook in op het huidige Nederlands elftal en de rol van Ronald Koeman.