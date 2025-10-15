Guus Hiddink en Dick Advocaat kennen elkaar al jaren en hebben meer met elkaar gemeen dan gedacht. Zo werkt Advocaat momenteel bij de federatie waar Hiddink ook trainer én later adviseur was. Hiddink geniet van de sensatie die Advocaat neerzet met Curaçao. "Hij moet gewoon lekker de wei in", lacht hij in Sportnieuws.nl De Maaskantine.

Guus Hiddink was zelf actief bij Curaçao in de periode 2021-2022. "Ik ben daar bondscoach geweest, totdat de COVID kwam, daarna is dat project meteen gestopt." Ook was hij daar korte tijd adviseur van de federatie.

Momenteel wordt de staf van Curaçao gevuld door Dick Advocaat, zijn eeuwige handlanger Cor Pot, Kees Jansma en arts Casper van Eijck. Een olijk viertal dat in Nederland wereldberoemd is.

Hiddink over Advocaat

Hiddink geniet van het gezelschap in Curaçao, vertelt hij in de Sportnieuws.nl-podcast. "Ik ken een aantal van die jongens, maar ik vind het heerlijk om te zien. Dick die moet niet gaan golfen", grapt hij. "Dick die moet ook niet thuis gaan zitten, want dan gaat hij video's op zolder zitten kijken. Die moet lekker de wei in en dat doet hij prima", lacht de oud-bondscoach.

Het brengt hem op een geweldige anekdote uit Rusland, waar Advocaat actief was bij Zenit St. Petersburg. "Ik was daar toen bondscoach en ging wel eens op bezoek bij Dick. Cor Pot was toen ook al zijn onafscheidelijke rechterhand. Dan vroeg Cor of we met z'n allen nou eens ergens zouden gaan eten. Ik zei dat Dick dan ook wel mee kon, maar Cor zei dat dat niet kon", omschrijft Hiddink.

'Dick moet nog video's kijken'

"Nee, nee, dat kan niet", zei Pot dan tegen hem. "Dick moet nog video's kijken, die gaat niet mee vanavond." Advocaat stond er dus om bekend dat hij altijd binnen bleef om te werken. Zelf vond Hiddink het wel altijd belangrijk om zulke dingen te doen.

Voordat hij klussen aannam keek hij naar verschillende zaken: "Je wordt gecontracteerd om een prestatie neer te zetten, dan ga ik kijken: is het haalbaar wat er gesteld wordt? In eerste instantie kijk ik naar de voetbalcultuur, niet alleen het team maar ook de invloeden van het voetbal, de federatie of de club", legt hij uit. "Maar ook kijk ik naar de cultuur van het land. Die is ook vaak van invloed."

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine is niemand minder dan ex-toptrainer Guus Hiddink te gast. De geboren Varssevelder werd als coach wereldburger en neemt ons mee in zijn sportieve reis die als een rode draad door zijn leven loopt. Ook vertelt hij over zijn nieuwe hobby: golf, dat hij niet onverdienstelijk speelt.

Guus Hiddink, Robert Maaskant en Rick Kraaijeveld duiken in memorable momenten van Hiddinks carrière, van zijn start bij PSV tot aan een confrontatie in Rusland. Hiddink vertelt over zijn adviesrol bij De Graafschap, omgang met oud-topspelers en gaat ook in op het huidige Nederlands elftal en de rol van Ronald Koeman.