Ajax neemt het woensdag op tegen Excelsior Maassluis in de Eurojackpot KNVB Beker. Interim-trainer Fred Grim verklapte een dag eerder alvast één speler die in de basis staat.

Het gaat om Remko Pasveer, de 42-jarige reservedoelman van Ajax. Hij verloor dit seizoen de concurrentiestrijd met Viteszlav Jaros zelfs twee keer. Trainer John Heitinga koos voor Jaros, later toch voor Heitinga, maar interim Grim kiest ook weer voor de Tsjech onder de lat.

"Remko speelt morgen en een mooie bijkomstigheid is dat het zijn honderdste officiële wedstrijd is (voor Ajax), dus dat is een mooi moment voor hem", zei Grim op de website van de club.

De Klassieker

Ajax boekte zondag tegen Feyenoord zijn vierde zege op rij (2-0), waardoor de sfeer in Amsterdam prima is. "Daar zijn we natuurlijk heel blij mee, want als er plezier is in de groep, dan komt dat vaak ten goede aan het resultaat. En andersom. We trainen goed, we werken hard en we pakken punten op dit moment en dat is het allerbelangrijkste", aldus Grim.

Geen nieuwe blessures

Ajax heeft geen nieuwe blessures opgelopen tijdens de Klassieker. "Het is wel zo dat er geen spelers terugkomen op dit moment. Dus we hebben dezelfde blessurelijst als afgelopen weekend", zei de trainer, die Kenneth Taylor, Wout Weghorst, Josip Sutalo, James McConnell en Steven Berghuis tegen Feyenoord miste.

Grim koos in de afgelopen weken veel voor eigen jeugd en de kans is ook groot dat hij dat tegen Excelsior Maassluis gaat doen. Don-Angelo Konadu lijkt in de spits te beginnen, omdat Kasper Dolberg eigenlijk nog herstellende is van een blessure. Ook Rayane Bounida, Aaron Bouwman, Sean Steur, Jorthy Mokio, Gerald Alders en Pharell Nash maken kans op een plek in het elftal.