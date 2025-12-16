In vergelijking met de Champions League-miljoenen lijkt het prijzengeld in de Eurojackpot KNVB Beker bescheiden. Tóch is er, vooral voor amateurclubs, een verrassend leuk zakcentje te verdienen. Spakenburg streek in 2023 als bekerstuntploeg zelfs ruim drie ton op. Sportnieuws.nl en Chris Woerts geven je een inkijkje in de inkomsten uit de KNVB Beker. "Dat is een financiële domper voor Excelsior Maassluis", stelt Woerts.

Clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie trekken met de bekerpotjes tegen amateurs geen volle stadions, maar de amateurploegen kunnen er financieel wél stevig van profiteren. De KNVB keert per behaalde ronde een vast bedrag uit. De eerste ronde levert een club 12.500 euro op. Daarna loopt het bedrag snel op: 30.000 euro voor de tweede ronde, 50.000 euro in de achtste finales en 80.000 euro in de kwartfinales. Een plek in de halve finale is goed voor 130.000 euro. De verliezend finalist ontvangt 200.000 euro en de bekerwinnaar krijgt 350.000 euro.

Inkomsten uit tv-gelden én recettes

Naast het prijzengeld spelen tv-rechten een steeds grotere rol. Clubs die minimaal 45 minuten live in beeld zijn op ESPN ontvangen daarvoor tussen de 12.500 en 22.500 euro, afhankelijk van de ronde. Daarnaast zijn de recettes een belangrijke inkomstenbron. De thuisspelende club profiteert van kaartverkoop en overige inkomsten.

In de eerste en tweede ronde gaan die volledig naar de thuisploeg, terwijl de uitclub recht heeft op een bezoekersvergoeding van 2500 euro. Vanaf de achtste finales worden de opbrengsten verdeeld tussen beide teams, uitgezonderd de finale. Mocht een wedstrijd toch verlies opleveren, dan kan het bestuur betaald voetbal tot maximaal 10.000 euro bijpassen.

Naast de inkomsten uit wedstrijden zelf, valt er ook aan reclame te verdienen. Tot en met de halve finales mag de thuisclub de boarding exploiteren. Tot en met de achtste finales is die opbrengst volledig voor de thuisclub. In de kwartfinale en halve finale ontvangt de bezoekende club een vaste vergoeding van de thuisploeg.

Voor sommige amateurclubs pakt de loting echter minder gunstig uit. Zo speelt Excelsior Maassluis haar thuiswedstrijd tegen Ajax in het stadion van Sparta. Dat kost juist geld, terwijl een uitverkocht eigen sportpark juist geld had opgeleverd. Woerts: "Het is uniek voor een amateurclub dat ze tegen zo’n gerenommeerde club mogen spelen, maar het is heel jammer dat het niet op een uitverkocht Kasteel is. Dat is een financiële domper, het is maar te hopen dat de club quitte speelt. De wedstrijd tegen Ajax is absoluut geen vetpot, maar vooral leuk voor de eer."

'Commercieel niet interessant'

Toch zijn de commerciële mogelijkheden volgens financieel deskundige Woerts beperkt. "Het is leuk dat je live op televisie bent bij ESPN en dat spelers hun shirtje kunnen ruilen na afloop, maar daar houdt het wel een beetje mee op. Eigenlijk kun je dan beter tegen een club als Heerenveen loten, want dan kun je gewoon op je eigen terrein spelen. Dan hou je er in ieder geval een leuk zakcentje aan over", zegt Woerts, die niet rekent op een stunt. "Dat gaat niet gebeuren."

Verschil in beleving met Engeland

Woerts, voormalig marketingdirecteur van Sunderland, ziet duidelijke verschillen tussen Nederland en Engeland. "Het is leuk als een amateurclub thuis speelt tegen een Nederlandse BVO, want dan gaat het leven in het dorp. Maar voor de rest gaat de Eurojackpot KNVB Beker pas leven als het de kwartfinale is. In Engeland zitten de stadions bomvol vanaf de eerste wedstrijd."

"Daar is de beleving zo anders. Daar is de FA cup écht een prijs, maar in Engeland zul je niet snel woorden als een 'blamage' of 'schande' horen na een stunt van een kleinere club. Dat hoort bij de charme van het toernooi", besluit Woerts.