Haat vliegt 'rat' en 'slangenjong' Trent Alexander-Arnold om de oren na 'verschrikkelijke actie'

Fans reageren woedend op de boodschap die Liverpool-icoon Trent Alexander-Arnold maandag had. Hij vertrekt gratis bij de club die hem groot maakte en stapt over naar Real Madrid. Online krijgt de Engelse back veel haat over zich heen.

Topverdediger Trent Alexander-Arnold heeft met een brok in zijn keel aangekondigd te vertrekken bij Liverpool. Hoewel velen een emotionele reactie verwachtten, reageerden de fans furieus op het vertrek van hun jeugdspeler. Sommigen verbrandden zelfs zijn shirts, terwijl de meesten hun ongenoegen uitten met een stortvloed aan beledigingen onder zijn afscheidsvideo op Twitter.

Arne Slot raakt belangrijke speler kwijt bij Liverpool: 'Dit is de moeilijkste beslissing die ik ooit gemaakt heb' Het zat er al even aan te komen, maar de kogel is definitef door de kerk: Trent Alexander-Arnold gaat Liverpool verlaten. De verdediger heeft een aflopend contract bij de kampioen van Engeland en maakt maandag bekend dat hij dat niet gaat verlengen.

Beledigingen

Onder de afscheidsvideo van de Liverpool-verdediger stroomden de reacties binnen met beledigingen van woedende fans: "Wie de club verraadt, zal voor altijd alleen staan", zei de één. "Kom niet meer terug", zie een ander. "Titels winnen met Real is als je onschuld verliezen aan een prostituee."

'Rat'

"Jamal maakt gehakt van je, vriend", kijkt iemand al vooruit naar de duels tussen Real Madrid en FC Barcelona. Andere reacties zijn minder vriendelijk van aard. "Verschrikkelijke speler en een verschrikkelijke actie, ik hoop dat je nooit meer terugkeert naar Liverpool." Ook de vergelijking met andere jeugdproducten als Steven Gerrard en Michael Owen komen voorbij. "Je zult nooit een Gerrard worden, terwijl je het had kunnen zijn…" En: "Rot op, slangenjong, je hebt ons in de steek gelaten, je bent Michael Owen nummer 2, rat."

Real Madrid wil Trent Alexander-Arnold eerder hebben, Liverpool stelt meteen geaccepteerde voorwaarde Topverdediger Trent Alexander-Arnold (26) verruilt Liverpool na dit seizoen voor Real Madrid. De kersverse Premier League-kampioen ziet zijn sterspeler na dit seizoen vertrekken naar de Spaanse hoofdstad.

Wat zei Alexander-Arnold precies?

Dit was de boodschap van Alexander-Arnold: 'Na twintig jaar bij Liverpool vertrek ik aan het einde van het seizoen. Dit is de moeilijkste beslissing die ik ooit heb moeten nemen. Ik weet dat velen zich afvroegen waarom ik hier nog niets over gezegd heb, of gefrustreerd waren door mijn stilzwijgen. Maar ik wilde me altijd focussen op de resultaten van het team, en dat was het veiligstellen van de twintigste landstitel. Liverpool was mijn hele wereld, van de jeugdopleiding tot nu. Ik heb altijd liefde en steun ontvangen en ik hoop dat ik iets heb terug kunnen geven met mijn prestaties op het veld.'

Nieuwe trainer

Nu is het tijd om zich aan te sluiten bij de sterren van Madrid. Daar wacht hem de opengevallen positie van rechtsback en een nieuwe trainer, want Carlo Ancelotti vertrekt waarschijnlijk en wordt vervangen door een andere Scouser, Xabi Alonso. De Spanjaard van Bayer Leverkusen prijkt bovenaan de wensenlijst van De Koninklijke. Hij zou op zijn beurt weer de weg vrij kunnen maken voor Erik ten Hag.

Erik ten Hag spreekt zich uit na geruchten over Bayer Leverkusen: 'Ben nu op een leeftijd...' Erik ten Hag is inmiddels al een paar maanden zonder club, maar geniet volop van zijn vrije tijd. Toch lijkt zijn rentree in de voetbalwereld niet ver weg. Hij wordt namelijk genoemd als de gedoodverfde opvolger voor de hoofdtrainerspositie bij Bayer Leverkusen. "Het is nu even anders", vertelt Ten Hag aan Sportnieuws.nl, doelend op het feit dat hij sinds 1989 onafgebroken actief is geweest in het profvoetbal.

Waarom zijn de fans zo boos?

Op de supportersforums van Liverpool is te lezen dat de woede jegens Alexander-Arnold vooral voortkomt uit het feit dat hij maandenlang weigerde een nieuw contract te tekenen. Hij verlaat Liverpool dus als transfervrije speler, waardoor zijn jeugdliefde geen transfersom ontvangt. Alexander-Arnold eiste eerst een exorbitant salaris, het hoogste van het team, en toen de club een tegenbod deed, stelde hij zijn antwoord steeds uit tot het point of no return.

Intussen, tijdens de onderhandelingen met Liverpool, was hij al druk bezig met het afronden van een deal met Real Madrid, die hem een enorm salaris bood, juist omdat ze hem transfervrij konden binnenhalen.