Arne Slot raakt belangrijke speler kwijt bij Liverpool: 'Dit is de moeilijkste beslissing die ik ooit gemaakt heb'

Het zat er al even aan te komen, maar de kogel is definitef door de kerk: Trent Alexander-Arnold gaat Liverpool verlaten. De verdediger heeft een aflopend contract bij de kampioen van Engeland en maakt maandag bekend dat hij dat niet gaat verlengen.

Alexander-Arnold deelt op Instagram een video waarin hij zijn beslissing bekendmaakt. "Dit is de moeilijkste beslissing die ik in mijn leven gemaakt heb", begint de rechtsback van Liverpool zijn verhaal. Zijn aflopende contract was het hele seizoen al onderwerp van gesprek, maar Alexander-Arnold geeft aan dat hij expres gewacht heeft met het delen van het nieuws tot de titel definitief binnen was.

"Deze club is twintig jaar lang mijn hele leven en wereld geweest", vervolgt de back. "Vanaf de jeugdopleiding tot nu heb ik de support en liefde gevoeld van iedereen binnen en buiten de club en dat zal me voor altijd bijblijven. Ik sta voor altijd in het krijt bij jullie."

Uit de comfort zone

Toch heeft hij besloten om te vertrekken: "Ik heb nooit iets anders meegemaakt en deze beslissing neem ik om een nieuwe uitdaging aan te gaan, om mezelf uit mijn comfort zone te halen en mezelf professioneel en privé te pushen. Ik heb elke dag alles gegeven voor de club en ik hoop dat jullie voelen dat ik iets heb teruggegeven tijdens mijn tijd hier."

"Uit de bodem van mijn hart wil ik iedereen bedanken voor de afgelopen twintig jaar: mijn trainers, mijn coaches, mijn teamgenoten, de staf en onze geweldige supporters. Ik heb het geluk gehad mijn droom te mogen beleven hier en zal alle bijzondere momenten die ik hier heb beleefd niet zomaar voor lief nemen. Mijn liefde voor deze club zal nooit verdwijnen", sluit de back zijn tekst af.

Real Madrid

Het heeft er alle schijn van dat de Engelsman volgend seizoen voor Real Madrid gaat voetballen. De Spaanse topclub wordt al het hele jaar in verband gebracht met Alexander-Arnold en nu lijkt de weg dus vrij voor een overstap naar Madrid.

Indrukwekkende erelijst bij Liverpool

Alexander-Arnold speelde al vanaf zijn zesde jaar bij Liverpool. Hij maakte in 2016 uiteindelijk zijn debuut in het eerste en groeide al snel uit tot een van de sterkhouders. De Engelsman viel vooral op door zijn schitterende trap en daarmee gaf hij flink wat assists.

De rechtsback won in zijn tijd bij Liverpool ongeveer alle prijzen die er maar te winnen zijn. Hij werd kampioen in de Premier League in 2020 en 2025, won de Champions League in 2019 en pakte met Liverpool ook nog eens het WK voor clubs, de UEFA Super Cup, FA Cup, League Cup en de Community Shield.

Virgil van Dijk en Mohamed Salah

Gedurende het seizoen waren de aflopende contracten van Alexander-Arnold en zijn teamgenoten Virgil van Dijk en Mohamed Salah regelmatig onderwerp van gesprek tijdens persconferenties. Van Dijk en Salah besloten onlangs echter toch te blijven en tekenden allebei voor twee jaar bij. Alexander-Arnold heeft dus voor iets anders gekozen.

