Real Madrid wil Trent Alexander-Arnold eerder hebben, Liverpool stelt meteen geaccepteerde voorwaarde

Topverdediger Trent Alexander-Arnold (26) verruilt Liverpool na dit seizoen voor Real Madrid. De kersverse Premier League-kampioen ziet zijn sterspeler na dit seizoen vertrekken naar de Spaanse hoofdstad.

Het contract van de Engelse rechtsback loopt eind juni af. Alexander-Arnold heeft geen interesse in een verlenging op Anfield en heeft mondeling al een akkoord bereikt met Real Madrid. De verwachting is dat hij op 1 juli transfervrij naar de Koninklijke vertrekt.

WK voor clubs

The Sun meldt echter dat "De Koninklijke" de verdediger liever eerder inlijft. De reden? Het WK voor clubs. Het toernooi, dat in de Verenigde Staten wordt gehouden en een belangrijk doel is voor Real Madrid, vindt plaats van 14 juni tot 13 juli. De defensieve problemen van de Spaanse club zouden de belangrijkste reden zijn waarom Florentino Perez Alexander-Arnold eerder wil hebben.

Liverpool-trainer Arne Slot bespreekt hardnekkige geruchten: 'Dat zou absurd zijn' Op zondagmiddag zette Liverpool een stap richting de Premier League-titel na een nipte 1-0 overwinning op Leicester City, dat daardoor is gedegradeerd. Na afloop had manager Arne Slot het nodige te zeggen over Trent Alexander-Arnold, de matchwinner.

De Britse krant meldt dat Liverpool geen bezwaar zou hebben tegen een vroegtijdig vertrek, maar dat de Spanjaarden wel een transfersom moeten betalen, aangezien Arnold nog onder contract staat bij Liverpool. Richard Hughes, sportief directeur van 'The Reds', heeft aangegeven dat de prijs 1 miljoen euro zou zijn, een bod dat de Madrilenen direct accepteerden.

Als de transfer doorgaat, arriveert Alexander-Arnold een maand eerder op het Bernabéu, namelijk op 1 juni. Dit betekent dat Liverpool 845.000 euro bespaart, het salaris van de speler, dat volledig door Real Madrid betaald zal worden. Liverpool zou dus bijna 2 miljoen euro ontvangen als de Engelsman eerder vertrekt.

Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk is er helemaal klaar mee: 'Dit heeft geen zin' Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk heeft zich uitgesproken over de situatie van Trent Alexander-Arnold. Het contract van de 26-jarige verdediger loopt aan het einde van het seizoen af en het lijkt erop dat hij de club transfervrij zal verlaten. Hij kwam als invaller binnen de lijnen en bezorgde hij The Reds de overwinning in de uitwedstrijd tegen Leicester.

Alexander-Arnold verlaat Liverpool na 21 jaar

Of hij nu in juni of juli naar Real Madrid gaat, vast staat dat de door Liverpool opgeleide voetballer "The Reds" verlaat na meer dan twee decennia op Anfield. Hij kwam in 2004, op zesjarige leeftijd, bij de club. Zijn debuut in het eerste elftal maakte hij twaalf jaar later en sindsdien heeft zijn carrière een bliksemcarrière doorgemaakt.

Belangrijke speler

Hij speelde tot nu toe 351 wedstrijden voor Liverpool in alle competities, waarin hij 23 doelpunten scoorde en 92 assists gaf. Alexander-Arnold was een belangrijke speler bij de grootste triomfen van Liverpool in de afgelopen jaren. Zo was hij er ook al bij tijdens het kampioenschap onder Jürgen Klopp (2020) en de Champions League-winst in 2019.

CV van Trent Alexander-Arnold

1x Champions League (2018/2019); 2x Premier League (2019/2020, 2024/2025); 1x FA Cup (2021/2022); 1x EFL Cup (2021/2022); 1x FA Community Shield (2022); 1x Europese Supercup (2019); 1x WK voor clubs (2019);

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.