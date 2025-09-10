Kasper Dolberg heeft zich na de interlandperiode met Denemarken bij Ajax gemeld. De nieuwe aanwinst heeft Amsterdam enorm gemist nadat hij zes jaar geleden vertok na zijn eerste periode bij de club. Nu is hij weer herenigd met een teamgenoot.

Dolberg gaat vol enthousiasme aan de slag bij Ajax. "Ik ben hier gekomen om te winnen. Om landskampioen te worden met Ajax", laat hij via de club uit Amsterdam weten. "Dat is het belangrijkste. Ik wil zelf gewoon weer genieten, lol hebben. En natuurlijk wil ik veel doelpunten maken."

Dolberg verliet acht dagen geleden Anderlecht voor Ajax, de club waar hij doorbrak. De spits bereidde zich op dat moment in Denemarken voor op de kwalificatieduels met Schotland en Griekenland. "Toen ik de kans kreeg om terug te komen, heb ik niet getwijfeld. Ik heb hier ook vier jaar gewoond en heb Ajax gemist al die jaren."

Goede herinneringen

De 27-jarige spits keerde woensdag als opvolger van de naar Sunderland vertrokken Brian Brobbey terug bij Ajax, de club waarvan hij zes jaar geleden afscheid nam. "Ik wilde terug naar Ajax om de club, om alles eigenlijk. Ik heb heel goede herinneringen hier."

Davy Klaassen

Dat geldt ook voor een teamgenoot tegen die hij ook nog vanuit zijn eerste periode kent: Davy Klaassen. "Hij stuurde mij een berichtje toen hij de geruchten hoorde. Op dat moment was het nog niet rond. Ik zei tegen hem: ik hoop dat het snel rond gaat komen. Toen het officieel was feliciteerde hij mij."

Ajax speelt zaterdag een thuisduel met PEC Zwolle. Wout Weghorst was de laatste duels de eerste spits van de ploeg van trainer John Heitinga. Dolberg hoopt ook op speeltijd. "Ik ben er klaar voor. Ik heb al heel wat wedstrijden in de benen. Ik voel me goed en ben fit. Ik heb ook goede herinneringen aan wedstrijden tegen PEC Zwolle. Ik weet zeker dat het weer geweldig gaat zijn om in de Johan Cruijff ArenA te spelen."

Ajax is matig aan het nieuwe seizoen van de Eredivisie begonnen met vier verliespunten in de eerste vier wedstrijden.

