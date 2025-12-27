Het was een onstuimig jaar voor Robin van Persie, die voor het eerst een heel kalenderjaar als hoofdtrainer in de Eredivisie erop heeft zitten. Hij begon het jaar met onvrede bij Heerenveen en sluit het jaar af met een crisis bij zijn jeugdliefde Feyenoord. Hij zit in een spoedcursus trainerschap bij een topclub en het is nog maar de vraag met welk cijfer hij het vak afsluit. Dit was het jaar 2025 voor Van Persie.

Robin van Persie is pas anderhalf jaar trainer in de Eredivisie maar staat aan het eind van 2025 toch al tien maanden aan het roer bij één van de grootste clubs van Nederland: Feyenoord. Hij is een beginneling in de top van het voetbal en dat laat hij voor een trainer van Feyenoord nog net even iets té vaak zien.

Conclusie

Dat is de conclusie die getrokken kan worden na het kalenderjaar 2025. Het jaar waarin Van Persie toch Feyenoord-trainer werd, een aantal maanden nadat hij nog te licht bevonden was. Het jaar begon met gedoe en gemor bij sc Heerenveen en het jaar eindigt met gedoe en gemor bij Feyenoord.

Toch is er een aantal zaken te vertellen over Van Persie die het hele jaar doorlopend zijn. Want dat er een talentvolle trainer in hem schuilt, dat is zeker weten waar. Dat hij als persoon en denkwijze bij Feyenoord past, was nooit enige twijfel over. Maar dat hij nu eigenlijk nog net té onervaren is, dat is ook zeker weten waar.

Veel belangrijke eigenschappen

Van Persie heeft het lef, de durf en gezonde ‘schijt’ die een trainer nodig heeft. Dat had de Rotterdammer al toen hij speler was. Hij is niet bang voor controverse en ownt (om in zijn woorden te blijven) dan ook zijn fouten. Iedereen herinnert de opvallende keeperswissel nog wel in dienst van Heerenveen. Het is een voorbeeld van een gedurfde, eigenwijze beslissing, maar wel één die totaal fout was. Toch bleef Van Persie bij zijn keuze, al zal hij intern vast aan zichzelf toegeven dat het geen goede keuze was.

Maar zulke opvallende beslissingen blijft Van Persie maken. Ook bij Feyenoord. Hij houdt zich in de resterende maanden van het vorige seizoen nog behoorlijk koest. Maar vanaf het moment dat ‘zijn’ seizoen van start gaat starten ook de controversiële beslissingen.

De aanvoerderswissel

Dat begon met de aanvoerderswissel; Quinten Timber die geen nieuw contract wilde tekenen zag zijn band verkassen naar nieuweling Sem Steijn. Er kwam immense druk te staan op Steijn, die net topscorer van de Eredivisie was geworden bij FC Twente. Na de eerste seizoenshelft kan geconcludeerd worden dat het geen goede beslissing was, want Steijn heeft het lastig en dat komt ook door de band.

Het is ook te zien in het feit dat de band al om de arm van 5(!) man heeft gezeten en het nog altijd een onderwerp van gesprek is bij fans en de media. Het zorgt voor onnodige onrust. De keuze is moeilijk om te draaien voor Van Persie, dus het is interessant om te zien hoe deze situatie zich gaat ontwikkelen in het nieuwe jaar.

Eerste moeilijke fase

Daarbij is Van Persie nu ook op het punt gekomen dat hij het team moeilijk aan de praat krijgt in een moeilijke fase. De winterstop kon niet snel genoeg komen voor hem. Tijdens een goede start werden zijn goede praatjes en optredens op het veld en in de media als zoete koek geslikt. Nu het minder gaat, lijkt hij er minder mee weg te komen. Er kwam opspraak toen hij in de Europa League tegen Braga een heel ander team neerzette, destijds werd dat nog door de vingers gezien maar die keuze komt nu als een boomerang keihard terug.

Van Persie lijkt nog vaak te acteren uit zijn referentiekader als voetballer, zoals het gesprek aan gaan met het publiek, de positieve kanten belichten in een slechte periode, maar dat lukt altijd maar tot een bepaald niveau. Hij moet nog leren hoe om te gaan met het gewicht van trainerschap. Eén ding doet hij wel: krachtig blijven in moeilijke tijden, zoals hij als speler ook van zijn trainers Sir Alex Ferguson en Arsène Wenger verlangde.

Leerschool

Het was een jaar met vallen en opstaan voor Van Persie. Momenteel ligt hij weer even op de grond en heeft hij de winterstop om op te krabbelen. Waar een storm bij een kleinere club in de luwte kan overwaaien, moet Van Persie het gelijk leren op het hoogste niveau bij één van de grootste clubs van Nederland. Het is een geweldige leerschool, maar wel een moeilijke met bovendien veel op het spel. Hij kent ook het rijtje van clubiconen die als trainer terugkwamen en vervolgens bij het grofvuil werden gezet.

Dat is bij Van Persie nog niet het geval, een naderend vertrek lijkt er ook niet aan te komen. Maar de aanstaande periode gaat wel aantonen hoe snel Van Persie kan leren op het hoogste niveau. Kan hij net als voetballer continu aanhaken op een nieuw niveau voor een langere periode of lukt dat als trainer toch minder?