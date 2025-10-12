Het avontuur van de Poolse topspits Robert Lewandowski bij FC Barcelona zou volgens Spaanse media na dit seizoen voorbij kunnen zijn. De directie van de Catalaanse club zou hem geen nieuw contract aanbieden vanwege een opvallende terugval in prestaties van de 37-jarige aanvaller.

Volgens de Spaanse krant Sport staat een contractverlenging voor Robert Lewandowski momenteel niet op de agenda, waardoor de club heeft besloten dat hij zal vertrekken. Het contract van de Poolse aanvaller loopt aan het einde van het seizoen af, en hoewel Barcelona de optie heeft om dit met een jaar te verlengen, zou het clubbestuur al hebben besloten deze optie niet te lichten.

De krant stelt dat de 37-jarige Lewandowski, vanwege zijn leeftijd, afnemende prestaties en tekortkomingen in de pressing, niet langer onmisbaar is in het team van Hansi Flick. Als potentiële vervangers worden Julian Alvarez van Atlético Madrid of Karl Etta Eyong van Levante genoemd.

Twee opties

Er wordt gemeld dat de voormalige Bayern München-ster twee opties heeft: of hij tekent voor één of twee jaar bij een andere Europese topclub – AC Milan zou interesse hebben – of hij beëindigt zijn profcarrière. Een transfer naar Saoedi-Arabië is voor hem absoluut geen optie. Lewandowski scoorde vorig seizoen 42 doelpunten, terwijl hij dit seizoen al 4 keer het net vond.

Afgeslagen miljoenenbod

Dat de Pool geen trek heeft in een avontuur in de zandbak, bleek afgelopen zomer al. Zo beweerde zijn zaakwaarnemer Pini Zahavi dat de topspits een bod van een club uit Saoedi-Arabië met een salaris van maar liefst 100 miljoen euro had afgeslagen.

"Afgelopen zomer kregen we een aanbieding uit Saoedi-Arabië waarmee Lewandowski 100 miljoen euro per jaar zou verdienen. En hij heeft geweigerd", zo vertelde Zahavi destijds. "Hij wilde bij Barcelona blijven, omdat hij het gevoel had dat hij daar kon meestrijden voor alle prijzen, La Liga en de Champions League. En hij had gelijk. Uiteindelijk scheelde het weinig of Barcelona had alles gewonnen." De club won immers de competitie, de Supercopa en de Copa del Rey en werd in de halve finale van de Champions League uitgeschakeld.

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.