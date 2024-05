Opvallend beeld in Arena: Ajax-supporters geloven strijd om vijfde plek wel en vieren liever moederdag

Het is de een-na-laatste speelronde van de Eredivisie en de laatste wedstrijd voor Ajax in dit seizoen in eigen huis. Maar dat is niet te merken in het stadion. De Johan Cruijff ArenA telt veel lege plekken. Ajax kent een zwaar seizoen en de fans lijken er wel even klaar mee en zitten liever bij hun moeder of schoonmoeder...

De Johan Cruijff ArenA opende zondagmiddag nog één keer haar deuren voor de Ajax-supporters voor de wedstrijd tegen Almere City. Er staat nog genoeg op het spel voor Ajax, dat zich kan verzekeren van directe plaatsing voor de voorrondes van Europees voetbal. Veel supporters lijkt dat niet zo veel uit te maken, want het is behoorlijk leeg in het stadion dat normaliter vol zou moeten zitten met seizoenkaarthouders.

Almere City-fans

De tegenstander heeft daarentegen wel een goede vertegenwoordiging. De club uit het nabijgelegen Almere heeft ruim 900 supporters meegenomen naar Amsterdam. Almere City kent sowieso een goed seizoen dus de supporters van de uitploeg hebben weinig te klagen. Het speelde zich al vrij snel 'veilig' en kent een rustig einde van de competitie.

Europees voetbal

Ajax kan zich dus nog direct plaatsen voor de Europese competitie en daarmee de play-offs ontlopen. Het moet daarvoor de vijfde plek vasthouden, NEC en FC Utrecht kunnen theoretisch nog over de Amsterdammers heen. FC Utrecht heeft een achterstand van drie punten maar een veel minder doelsaldo, die kans lijkt dus klein. NEC heeft nog wel een reëele kans: zij hebben een achterstand van twee punten. Bij een slippertje van Ajax kan dus nog van alles gebeuren.

NEC speelt zondagmiddag in eigen huis tegen Feyenoord, er moet dus gewonnnen worden om in het spoor van Ajax te blijven. Wint Ajax in eigen huis en verspeelt NEC punten, gaat Ajax naar de tweede voorronde van de Europa League.