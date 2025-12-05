Curaçao op het WK voetbal. Het is een historische prestatie die een paar jaar geleden nog ondenkbaar leek. Het team onder leiding van bondscoach Dick Advocaat staat nu voor een grote uitdaging: in de groepsfase nemen ze het op tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Voormalig Nederlands international Hedwiges Maduro sprak met Sportnieuws.nl over de loting en de kansen van Curaçao.

Maduro, zelf zoon van een Curaçaose moeder en een Arubaanse vader, begon direct met een duidelijke boodschap over de loting: "Het is wel een héél zware poule, zeg…" Vooral de openingswedstrijd tegen Duitsland baart hem zorgen. "Die zijn gewoon te sterk. Het is jammer dat ze hen meteen treffen. Zo’n openingsduel is altijd een beetje aftasten, dus dan speel je liever tegen Ecuador of Ivoorkust. Als je de eerste niet wint, heb je direct druk op die tweede pot…"

'Je bent er niet voor spek en bonen'

De voormalig speler van onder andere Ajax en Valencia ziet ook kansen voor Curaçao. "Er kan zomaar onderschatting zijn bij een ander team. Je kunt altijd wel een keer stunten. Het is als speler natuurlijk ook wel een héél lekker gevoel dat je eigenlijk niets te verliezen hebt, zoals Curaçao. Je moet niet denken: oh, het is voor spek en bonen. Natuurlijk moet je wel geloven dat er iets te halen valt. Alleen, als het niet gebeurt, kijkt ook niemand er raar van op."

Bikkelen en overleven

Maduro prijst met name de vechtlust en het doorzettingsvermogen van Curaçao. In de WK-kwalificatie heeft Curaçao al laten zien dat ze fysiek sterke tegenstanders aankunnen, en dat kan volgens Maduro een groot voordeel zijn in deze zware poule. "De kracht is dat ze kunnen bikkelen. Ze weten hoe het is om te moeten vechten en overleven", doelt Maduro op de WK-kwalificatie, waarin de ploeg van Advocaat zes wedstrijden ongeslagen bleef.

Daarnaast biedt het WK-format met 48 teams extra kansen, omdat ook de acht beste nummers drie doorgaan naar de knock-outfase. "Dan kunnen drie punten zomaar voldoende zijn voor de volgende ronde", legt Maduro uit. "Dat zou Curaçao zomaar kunnen halen, hoor. Als je een goed tactisch plan hebt, en dat kan Dick Advocaat met zijn staf neerzetten, dan kan het zomaar. Als je dan bijvoorbeeld op voorsprong komt en dan gaat bikkelen…"