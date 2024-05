Hedwiges Maduro hint op komst Ajacieden naar Almere: 'Brobbey en Bergwijn niet'

Hedwiges Maduro keert terug bij Almere City als hoofdtrainer en hoopt stiekem wat Ajacieden mee te nemen naar Flevoland. Zo laat hij doorschemeren dat hij binnenkort over de samenstelling van de selectie gaat praten.

"Brian Brobbey en Steven Bergwijn zijn welkom", zegt de huidige assistent-trainer van Ajax met een knipoog tegen ESPN. Na een jaar werkzaam te zijn geweest in Amsterdam keert hij weer terug bij Almere, maar dan als hoofdcoach. "We gaan komende weken praten over de samenstelling van het team en de technisch staf."

"Niet over die jongens", haast Maduro zich erbij te zeggen. Daarbij laat hij tussen neus en lippen weten dat hij het wel ziet zitten om enkele Ajax-spelers (al dan niet op huurbasis) naar Almere te halen. De clubs hebben inmiddels al een goede verstandhouding door de deal met Maduro. Het zou dus niemand verbazen als enkele (Jong)-Ajax-spelers komende zomer naar Almere trekken.

Hedwiges Maduro hoopt nog wat spelers van Ajax te kunnen meenemen naar Almere City 😉 — ESPN NL (@ESPNnl) May 13, 2024

Maduro naar Almere, Pastoor naar Antwerp?

Maduro volgt bij Almere City Alex Pastoor op. De huidige hoofdcoach dient zijn verbintenis na het succesvolle Eredivisie-debuutjaar van Almere uit, maar wil niet verlengen en een sabbatical houden. De succesvolle trainer hoopt misschien stieken toch wel op een stap naar een grotere club, waarbij Royal Antwerp FC wordt genoemd als mogelijke nieuwe werkgever van Pastoor.

'Antwerp kijkt naar gestopte Alex Pastoor als opvolger Mark van Bommel' Eigenlijk zou Alex Pastoor stoppen aan het eind van het seizoen. De huidige trainer van Almere City moet misschien terugkomen op zijn woorden dat hij het voetbal een tijdje de rug toe zou keren na dit seizoen. Hij kan namelijk naar het buitenland.

Hoeveel betaalt Almere voor Maduro?

Maduro maakte een jaar geleden voor 600.000 euro juist de overstap van Almere naar Ajax. Hoeveel geld er nu gemoeid is bij de overgang is niet bekend. "Ik weet dat niet", zegt Maduro hierover. "Dat is iets tussen de club en Ajax. Dat zijn zaken van het bestuur."