Ajax moet af van irritante 'kapitein zuurpruim' Jordan Henderson

Jordan Henderson deelde afgelopen week wederom een sneer uit richting Ajax. De Engelsman was ontevreden over de professionaliteit binnen de club. De kans wordt steeds groter dat hij deze zomer weg wil bij Ajax en daar hoeft de club totaal niet rouwig om te zijn, vindt voetbalverslaggever Rick Kraaijeveld. Ajax kan beter alles op alles zetten om Kenneth Taylor binnen de ploeg te houden.

In de tweede helft stonden de twee naast elkaar op het middenveld: Kenneth Taylor en Jordan Henderson. De één werkte zich het snot voor de ogen, de ander schreeuwde zich een ongeluk. Voor allebei is hun toekomst onzeker. Die van Taylor omdat er interesse vanuit Italië is, die van Henderson omdat hij denkt dat hij zelf weg wil.

Italiaanse interesse in Ajacied Kenneth Taylor bevestigd: 'Alex Kroes weet er alles van' Er is concrete interesse in Kenneth Taylor vanuit Italië. Dat bevestigt de zaakwaarnemer van de Ajacied. Één heeft zich al gemeld bij Ajax.

De twee zijn op het veld qua positie niet te vergelijken. Maar als je moest kiezen wie je moet behouden en wie moet gaan, hoef je daar geen nachtje over te slapen. Ajax moet van de irritante Henderson af en moet ten koste van alles goudhaantje Taylor behouden.

Wil Jordan Henderson alweer weg bij Ajax? John van 't Schip: 'Hij maakt zich zorgen' Jordan Henderson werd afgelopen winter met veel bombarie binnengehaald bij Ajax, maar het verblijf van de Engelse international is nog bepaald geen succes geworden. Er wordt gefluisterd dat hij het liefst zo snel mogelijk weer vertrekt uit Amsterdam. Wat weet zijn trainer John van 't Schip daarvan?

Gehaald voor coaching, gepromoveerd tot zuurpruim

Met veel bombarie werd Henderson afgelopen winter binnen gehaald om Ajax te redden, vooral vanwege zijn ervaring die hij heeft opgedaan bij Liverpool. Zijn avontuur in de zandbak was niet wat het had moeten zijn en dus ging hij het in Nederland proberen. De hype was groot, maar kelderde ook weer gauw. Na een aantal wedstrijden had iedereen het wel gezien: zo goed is Henderson nou ook weer niet.

Hij kreeg al gauw de aanvoerdersband omdat Steven Bergwijn geblesseerd raakte. Toen begon het schreeuwen, wijzen, brullen en boos gebaren. Trainer John van 't Schip geeft aan dat hij juist voor die coaching gehaald is, maar Henderson is in de tussentijd gepromoveerd tot kapitein zuurpruim. Hij is zwak in de aanvallende passing, voelt zich niet begrepen door medespelers en fikt ze wekelijks en plein public af op het veld. Voor een jonge, onzekere groep werkt dat juist averechts. Hij zou wat kunnen leren van Taylor.

'Grootste progressie tweede seizoenshelft'

Van 't Schip is lyrisch over Taylor en vindt dat hij de grootste progressie heeft geboekt in de tweede seizoenshelft van heel het elftal. Hij heeft volgens de trainer leiderschapsontwikkelingen doorgemaakt, die Ajax ook nodig heeft. Taylor is een jongen van de club, werkt altijd hard en heeft nog een grote toekomst voor zich: For The Future. Nota bene de slogan en het uithangbord van de club Ajax.

Hoe Taylor zich heeft gerevancheerd na bakken van kritiek is bewonderenswaardig. Hoe hij zijn mediaoptredens doet, is een verademing. Open, eerlijk en grappig. Waar Henderson niet verder komt dan 'we need to work hard as a team and continue to try to win'. Alleen daarom zou Taylor al een streepje voor moeten krijgen. Henderson zegt dat er bij Ajax geen topsportmentaliteit heerst, Taylor roept dat hij er alles aan wil doen om Ajax terug om het oude niveau te krijgen. Het verschil moet er zijn.

Financiële plaatje

Hoewel het een behoorlijk salaris zal kosten om Taylor te behouden in Amsterdam kan dat nooit zoveel zijn als dat wat de oude Engelsman opstrijkt in Amsterdam. Hij heeft nog een contract van twee jaar en zal niet aan de onderkant van de salarisverdeling zitten. Een oudere speler met een groot salaris ben je liever kwijt dan rijk als je daarmee de 21-jarige Taylor als jong talent jaren kan behouden.

Uithangbord van Ajax

Taylor zou prima passen in de Italiaanse competitie, maar een succescampagne met Ajax zou hem ook niet misstaan. Hij kan het echte uithangbord worden van Ajax, zoals Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt dat waren. Henderson heeft in een half jaar niet geïmponeerd, heeft geen verandering teweeg gebracht bij Ajax en laat zich de laatste weken alleen maar negatief zien middels handgebaren en interviews.

De Engelse routinier heeft heimwee, maar is vergeten waar naartoe. Bij Ajax gaat hij het in ieder geval ook niet vinden, dat is ondertussen wel gebleken. Misschien volgend jaar als het lekkerder loopt dat hij het kan vinden, maar Ajax kan het ook makkelijk zonder hem. Taylor is gegroeid in leiderschap, zegt Van 't Schip. Laat dat volgend jaar dan maar zien. In Amsterdam en niet in Italië. Stuur Henderson dan maar daar naartoe.