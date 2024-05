Henk Veerman snapt niets van misser in laatste minuut: 'Ik baal daar echt het allermeest van'

Henk Veerman was de doelpuntenmaker aan de kant van ADO Den Haag in de verloren partij tegen Excelsior (1-2). In de slotminuut van deze eerste halve finale in de nacompetitie, kreeg hij dé kans op de 2-2. Hij schoot de bal hoog over vanaf een meter of vijf. "Dat ik die niet scoorde, kan echt niet", zei hij.

Henk Veerman had de gevierde man bij ADO kunnen worden donderdagavond tegen Excelsior. Excelsior kwam op een 2-0-voorsprong, Veerman scoorde en kon in de laatste minuut zelfs nog een keer scoren. Hij kreeg de bal voor zijn voeten op drie meter voor de goal. Waar hij 99 van de honderd keer zal scoren, deed hij dat nu niet. Hij was zelf vol ongeloof. "Ik kan nog niet positief kijken naar mijn eerste goal, ik moet die laatste absoluut scoren", zei hij na afloop.

Eigen kansen missen

Het was voor ADO de wedstrijd van kansen missen. Na een stormachtig kwartier kwam de club op een 2-0-achterstand en moest het wel wat gaan creëren. "Je moet wel wat hoger komen na die goal van hen, als je dan een klein beetje uit formatie loopt dan kom je in een heel moeilijke situatie. Dan scoren zij de 2-0 en wordt het de dood of de gladiolen voor ons", zei Veerman.

En dat laatste werd het; in de tweede helft ging ADO hoge druk zetten op Excelsior om maar wat te creëren. Daar kwam dan ook eindelijk de goal van Veerman uit. "Die is belangrijk voor ons", vertelde hij. "Maar ik moet die tweede natuurlijk ook gewoon scoren." ADO moet zichzelf verwijten dat ze geen gelijkspel uit het vuur hebben gesleept, de effectiviteit die miste. "Dat is iets waar we aan moeten werken komende dagen", zei Veerman.

'Daar moeten we gewoon kort op zitten'

Bang hoeven ze in ieder geval niet voor Excelsior te zijn, vond Veerman. "Je ziet dat als we hoog druk zetten en de bal achter de verdediging krijgen, dat we gevaarlijk worden. Als Driouech kort gehouden wordt, zie je dat we kansen kunnen krijgen", gaf hij aan. "Op zo'n kort veld moeten we dat zeker weten gaan doen."

Driouech had bij tijd en wijle juist wél veel ruimte, al vond hij zelf van niet. "Dat viel wel mee, Tyrese Asante en Gylermo Siereveld stonden wel vaak dicht bij me." Toch had hij veel meer ruimte dan in de Eredivisie. "Dan ben ik als een vis in het water en dan probeer ik belangrijk te zijn voor het team. Dat was ik vandag weer met een goal en een assist. Daar mag ik blij mee zijn."

KKD-voetbal

ADO had de meeste kansen, maar Excelsior had het verzorgde spel. Op de twee goals na, deden zij daar weinig mee. ADO creëerde gewoon meer, Driouech vond dat deze wedstrijd meer als KKD-wedstrijd aanvoelde. Al zag hij wel verschillen tussen ADO als KKD-club en Excelsior als Eredivisieclub. "Zij spelen veel opportunistischer want daar zijn zij ook gewoon enorm goed in", omschreef hij.

Dat opportunistische spel is precies wat Veerman als wapen zag. Excelsior is gewaarschuwd dus. "Daar moeten we alert op zijn, daar zit het gevaar in voor ons." Waar Veerman het veld klein wil maken en volle druk wil zetten, denkt Driouech aan een andere oplossing: "Onze voetbalkwaliteiten gebruiken, het niveau moet zaterdag in eigen huis een stukje omhoog."