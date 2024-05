Henk Veerman geeft ADO hoop voor return in Rotterdam: Excelsior wint in Den Haag

ADO Den Haag is dankzij Henk Veerman in leven gebleven in het eerste duel van de halve finale van de nacompetitie. De bezoekers uit Rotterdam, Excelsior, kwamen in de eerste helft op een voorsprong van twee goals, die dankzij Veerman teruggebracht werd tot 1-2. Alles nog om voor te spelen dus in Rotterdam, waar zaterdag de tweede wedstrijd gespeeld zal worden.

Excelsior werd op de laatste speelronde van de Eredivisie veroordeeld tot de nacompetitie, dus moest gauw de knop om. Dat blijkt vaak lastig, want al jaren trekt de Eredivisionist met de grootste moeite ten strijde in de nacompetitie. Niks daarvan op deze donderdagavond in Den Haag. ADO moest het van brutaliteit gaan hebben deze wedstrijd en Excelsior van Couhaib Driouech.

ADO met de kansen

In de openingsfase van de wedstrijd leek het er toch op dat ADO zijn kansjes wel zou krijgen tegen de Eredivisionist. De thuisploeg werd wel onder druk gezet, maar kon in de omschakeling wel een aantal keer gevaarlijk worden. De eerste twee kansen waren dan ook voor ADO. De laatste telde iedereen al in het Bingoal Stadion. Jari Vlak werd diep gestuurd en had Daryl van Mieghem naast zich om binnen te schuiven, de bal was alleen te zacht en kon nog net worden onderschept.

De zon stond erg laag, waardoor de helft van het ADO-publiek een slecht zicht op de wedstrijd had, die zullen dat niet zo erg gevonden hebben nadat ADO die grote kans had gemist. Daarna was het namelijk de beurt aan Excelsior om kansen te creëren en de Rotterdammers deden waar wél wat mee. Zoals altijd bij Excelsior was Driouech de man die voor de dreiging zorgde. Hij was zelfs de man die de 1-0 maakte.

Couhaib Driouech

Na een verschrikkelijk slechte bal van Gylermo Siereveld kon Troy Parrott meters naar voren maken. Driouech sloot aan, kreeg de bal, dribbelde nog even wat verder in de zestien en schoot op goal. Zijn schot werd van richting veranderd, waardoor Nick Marsman kansloos was. Driouech kreeg veel meer ruimte dan dat hij in de Eredivisie kreeg en dat was hetgeen ADO de das om deed.

De tweede goal was de smaakmaker de aangever van de goal. Na een mooie actie op links gaf hij een strakke bal op de inlopende Lance Duijvestijn, die de bal koeltjes in het hoekje kon leggen. ADO was zichtbaar aangeslagen en kreeg weinig meer gedaan in de eerste helft.

Wie anders dan Henk Veerman

Het venijn zat hem overduidelijk in de eerste helft, want de tweede helft had hetzelfde spelbeeld maar met een stuk minder kansen. ADO Den Haag was dan wel de ploeg die de meeste kansen kreeg, maar miste dan toch de nauwkeurigheid die nodig is in wedstrijden als deze. Totdat in de 70e minuut de bal voor de voeten van Henk Veerman kwam. Hij schoot ADO terug in de wedstrijd door de 1-2 erin te schieten. En dan moest het Haags Kwartiertje nog komen...

Haags Kwartiertje

Het Haags Kwartiertje bracht vooral veel wissels, gefluit en mislukte pogingen tot kansen. Het spel werd feller, maar zeker niet mooier. Daardoor waren er weinig kansen tot een gelijkspel voor ADO. Dat zal pas weer komen in Rotterdam, als zaterdag de return gespeeld gaat worden. De goal van Veerman kan nog wel eens erg belangrijk zijn, want daarmee werd ADO donderdag in leven gehouden.