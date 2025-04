Opluchting bij Feyenoord en Robin van Persie na zéér matige vertoning: jacht op PSV verder ingezet

Feyenoord kent een uitstekende periode met Robin van Persie aan het roer. De Rotterdammers boekten al vier overwinningen op rij en daar werd zaterdagmiddag ook een vijfde aan toegevoegd. Op bezoek bij Fortuna Sittard legde het een zéér matige wedstrijd op de mat, maar er werd wel gewonnen: 0-2.

Feyenoord begon zeer aardig aan het duel met direct een mogelijkheid voor Jakub Moder. De Poolse middenvelder werd uitstekend diep gestoken, maar nam de bal heel beroerd mee. Daarna werd het niveau echter heel snel minder bij de ploeg van Van Persie. Voor rust werden er zelfs geen kansen meer gecreëerd, terwijl Fortuna Sittard de betere kansen had. Desondanks bleef de brilstand op het scorebord staan.

Verrassende voorsprong

Na een klein uur spelen was het dan tóch raak voor Feyenoord. Een corner van Anis Hadj Moussa leek op niets uit te lopen, maar plots dook Moder op voor de neus van Fortuna-goalie Mattijs Branderhorst. De Poolse middenvelder schoot de bal keihard tegen het net: 1-0, waardoor de Rotterdammers verrassend op voorsprong kwamen.

Even later was het opnieuw raak voor Feyenoord. Scheidsrechter Alex Bos gaf een penalty na een ogenschijnlijk wel héél lichte overtreding. Toch ging VAR Bas Nijhuis ook akkoord met de beslissing. Moder schoot vervolgens de bal in het net: 0-2. Waarmee Feyenoord de wedstrijd al snel in het slot gooide. Fortuna deed er in de slotfase van alles aan om de aansluitingstreffer te maken, maar de nummer drie van de Eredivisie had het opnieuw als een huis staan. De Rotterdammers trokken daarmee de marge van twee over de streep.

Jacht op PSV ingezet

Door een mindere periode van PSV komt de tweede plek ineens binnen handbereik. De achterstand op de Eindhovenaren bedraagt slechts twee punten, al spelen zij zaterdagavond nog tegen Almere City. De ploeg van Van Persie heeft de druk in ieder geval aanzienlijk opgevoerd op de regerend landskampioen, die momenteel zeker niet in topvorm verkeert.

