Earnest Stewart mag met de bezem door selectie in Eindhoven: 'Ik denk dat PSV blij is met een grote opruiming'

Een enorme leegloop dreigt bij PSV in de zomer. Er lopen veel contracten af en een aantal spelers maakt er ook geen geheim van dat ze graag weg willen uit Eindhoven. Robert Maaskant denkt juist dat dit een positief effect gaat hebben op PSV, wat heet, dat ze er blij mee zijn. Hoe kan dat toch terwijl er toppers richting de uitgang gaan?

De situatie bij PSV is een lastige. Veel sterkhouders hebben een aflopend contract én dan is er ook nog een aantal dat weg wil. Olivier Boscagli, Mauro Júnior, Walter Benítez, Luuk de Jong, Richard Ledezma, Ivan Perisic, Lucas Pérez én Tyrell Malacia en Rick Karsdorp. Ze beschikken allemaal over een aflopend contract.

De leegloop bij PSV

Zoals het er nu voor staat in ieder geval. Nou is niet elke speler een bepalende basisspeler, maar een lastige situatie is het wel. Zeker als je erbij optelt dat Noa Lang, Joey Veerman en Jerdy Schouten wel vaker met een transfer hebben geflirt. Toch denkt Robert Maaskant, trainer van Helmond Sport en analist, dat het wel meevalt. Zo stelt hij in Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine. "Ik denk dat het goed is voor PSV en dat ze er blij mee zullen zijn."

Bij de spelers met een vertrekwens heeft hij sowieso zijn vraagtekens gezien de prestaties van de laatste tijd. "Die jongens hebben een contract, dus dan word je een soort handelshuis. Daarbij zijn veel van die spelers al eens getransfereerd geweest. Dat speelt ook mee."

'Het is gezond'

Volgens Maaskant is het goed om eens in de zoveel tijd te wisselen in je selectie. "Je moet gaan voor een gebalanceerd elftal waarmee je kan spelen voor het kampioenschap en mee kan doen in de Champions League. Daar moet je in de scouting goed opletten, hoe je wil spelen als club. Wat is het DNA? Je moet de waardes van je club verzinnen." Daarom vindt hij dan ook dat de spelers vervangbaar zijn.

Malik Tillman of Guus Til zijn twee totaal verschillende tienen, wordt als voorbeeld gegeven, en dat is volgens hem juist goed. "Dat is een goede aanvullende selectie, dat je een plan B of C hebt. Je moet als technisch directeur altijd een staf en spelersgroep aanbieden die in balans is, waarmee je verschillende kanten op kan."

Een nieuwe selectie bouwen rondom één cruciale speler, bijvoorbeeld Malik Tillman, raadt hij dan ook niet aan. "Dat zou een korte termijn-visie zijn", oordeelt hij.

Fijn voor Peter Bosz

Sportnieuws.nl-presentator Rick Kraaijeveld stelt dat dat wel goed uitkomt voor Peter Bosz. Een tijd heerste de discussie in Eindhoven dat PSV óf de selectie moest behouden óf met Peter Bosz door moest gaan. "Als PSV gelooft in de werkwijze van Bosz, is het niet gek dat ze de selectie opfrissen", vindt Maaskant ook. "Ze zullen ook naar Perisic moeten kijken", doelend op zijn leeftijd. "En hun defensie. Boscagli heeft het ook steeds vaker laten afweten als je kritisch kijkt. Dan is verfrissen echt geen straf, alleen moet je scouting op orde zijn."

