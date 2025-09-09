Het lied 'Mister Farioli' is na de succesvolle competitiestart van FC Porto het internet aan het overnemen in Portugal. Botje, een van de leden van de Nederlandse formatie Red Light Italy, droeg aan de trainer van FC Porto toen hij nog bij Ajax trainde en onthulde het bizarre verhaal achter dé hit van dit moment. "Hij verdient het respect van de mensen.''

'Mister Farioli' is dé hit van dit moment in Portugal, vooral onder de FC Porto-fans. Het nummer, van de Nederlandse groep Red Light Italy, kwam in april uit. Toen was Farioli nog trainer van Ajax en stond hij op het punt kampioen te worden. De Italiaanse coach ruilde Ajax uiteindelijk in voor FC Porto. Nu is 'Mister Farioli' het lijflied van de spectaculaire seizoensstart van de club waar Luuk de Jong speelt en zit het nummer in de hoofden van alle fans, niet alleen die van Porto.

Botje, een van de leden van de Nederlandse muziekgroep, gaf een interview aan A BOLA. Hij sprak over de oorsprong van het nummer en de golf van liefde die vanuit de Douro naar de Amstel stroomt. Hij beloofde ook een nieuwe versie, aangepast aan Farioli's Portugese successen.

'Hij verdient het respect van de mensen'

"We maakten het nummer in april voor de toenmalige Ajax-coach, Francesco Farioli, en het was hier in Amsterdam een gekkenhuis. Er gebeurden wat dingen in het seizoen 2024/2025, toen we verwachtten kampioen te worden, maar het verhaal veranderde. Nu wordt het nummer steeds groter in Portugal en we zijn klaar om binnenkort een nieuwe versie te maken, voor de fans van FC Porto en voor Portugal.''

Op de vraag hoe het nummer is ontstaan antwoord Botje: ''Mijn vrienden waren al bezig met Italiaanse muziek in Amsterdam. Toen we zagen dat Farioli naar Ajax kwam, aan het begin van vorig seizoen, nog voordat hij wedstrijden begon te winnen, wilden we meteen een nummer voor hem maken, uit respect voor de Italianen die in Amsterdam wonen. Dat was het startpunt. Vanaf dat moment begon hij verschillende wedstrijden te winnen en de hele stad begon van Farioli te houden, omdat hij veel voor Ajax heeft gedaan, vooral gezien de situatie waarin de club verkeerde. We zaten in een moeilijke periode en hij bracht ons weer naar de top. Hij verdiende het respect van de mensen.''

'Het internet zal breken'

Botje is nog steeds sprakeloos dat zijn nummer ook in Portugal wordt opgepikt. ''Eerlijk gezegd kunnen we nog steeds niet geloven dat dit zo'n succes is. We zien het nieuws uit Portugal, maar het leven gaat voor ons gewoon door. We organiseren een nieuwe versie van het nummer met twee grote rappers uit Porto en we werken er hard aan om dit werkelijkheid te maken. Ik kan nog niet zeggen wanneer het klaar zal zijn, maar dit is het plan voor nu en we zijn er zeker van dat het iets zal zijn dat het internet zal breken.''