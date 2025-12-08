De duim mag omhoog bij Arne Slot als het bestuur vraagt of ze Mo Salah niet liever gisteren dan vandaag nog op de transferlijst zetten. De crisis bij Liverpool neemt nieuwe, vreemde vormen aan nu ook oud-sterspeler Mohamed Salah zich ermee is gaan bemoeien. Totaal misplaatst heeft hij het lont aangestoken onder de positie van Arne Slot. Hij toont zich een klein persoon door zo gekrenkt te doen nadat hij is gepasseerd door de trainer.

Het is de totaal omgekeerde wereld bij Liverpool, waar een gekrenkte wisselspeler pretendeert onder de bus gegooid te zijn. Dat terwijl juist hij zijn eigen trainer onder de bus gooit. Het zijn omstandigheden die je verwacht bij ploegen in nood, maar niet bij een chique club als Liverpool. De Egyptian King waant zich met deze vreemde houding geen koning, maar een boos prinsje.

Misplaatste arrogantie

"Ik hoef mijn plek niet meer te verdienen", zei Salah na afloop van het 3-3 gelijkspel tegen Leeds, diep in de blessuretijd. Die zin vat exact samen wat er precies allemaal mis is bij de dolende sterspeler van Liverpool. Precies om die mentaliteit zit hij op de bank. Een speler die vindt dat hij onomstreden is, brengt nooit de inzet die een trainer wil. Het is misplaatste arrogantie die niet past bij een speler die Liverpool zoveel heeft gebracht. Hij maakt zich hiermee ontzettend klein.

Als Mo Salah wenst hetzelfde behandeld te worden als vorig seizoen, dan moet hij ook simpelweg spelen als vorig seizoen. Toen had hij al veertien doelpunten erin liggen, dat zijn er nu slechts vier. Daarbij kreeg Salah tegen Sunderland de kans en was hij onzichtbaar, net als tegen PSV toen hij nog wél in de basis stond. Slot moest nu de overwinning over de streep trekken, iedereen weet dat je Salah daarbij niet nodig hebt.

Zelfde uitdaging als Erik ten Hag

Slot staat nu voor dezelfde als Erik ten Hag bij Manchester United met Cristiano Ronaldo. Ook hij was negatief over de situatie bij de club, en zou uiteindelijk vertrekken. Dat is precies waar Slot ook op moet hopen bij Salah. Een speler die in de media zijn hele ploeg zo voor de bus gooit, is niet houdbaar. Teamgenoten zullen dit ook niet pikken en dat zijn extra spanningen waar niemand bij Liverpool op zit te wachten.

Liverpool heeft juist meer baat bij saamhorigheid, zoals vorig jaar het geval was en ook de eerste wedstrijden na het overlijden van Diogo Jota. De impact van zijn overlijden mag absoluut niet vergeten worden als het gaat om de vorm waarin Liverpool nu zit.

Enige juiste oplossing

De vorm van Liverpool heeft met veel zaken te maken, maar dat is zeker niet omdat Salah op de bank zit. Dat hij dat denkt, is een groot probleem voor Liverpool dat deze winter dan maar opgelost moet worden. Het zou voor Slot een zegen zijn als Salah zijn biezen pakt en vertrekt. Hij mag dan veel voor de club betekend hebben, maar dat rechtvaardigt nooit dit absurde gedrag. Salah moet vertrekken bij Liverpool.

