AZ ging zondagmiddag op bezoek bij Fortuna Sittard. In het laatste Eredivisie-duel van 2025 wilden de Alkmaarders in het spoor van de top drie blijven. Maar na een knotsgek duel ging de ploeg van trainer Maarten Martens met lege handen terug naar huis.

Na ruim twintig minuten spelen stonden er al drie doelpunten op het scorebord. Justin Lonwijk zette met een rake kopbal de Limburgers op voorsprong, maar niet veel later draaide AZ de stand helemaal om. Na doelpunten van Sven Mijnans en Troy Parrott stond het 1-2.

Toch gingen de Alkmaarders niet met een voorsprong de kleedkamer in, want Fortuna-spits Kaj Sierhuis scoorde vlak voor het rustsignaal de gelijkmaker: 2-2.

Ook na de rust een spektakel

Vlak na de rust kreeg AZ dé kans om weer op voorsprong te komen. Mijnans mocht namelijk vanaf elf meter aanleggen voor een strafschop, maar doelman Mattijs Branderhorst pakte zijn inzet. Dit was de vierde strafschop op rij die AZ heeft gemist.

Tot overmaat van ramp maakte Sierhuis zijn tweede van de avond: 3-2. Hierdoor was er weer werk aan de winkel was voor de ploeg van Martens. De Alkmaarders bleven wel strijdbaar, en dat betaalde zich uit. Mees de Wit maakte het zesde doelpunt van de avond: 3-3.

Maar toch was het wéér Fortuna dat opnieuw op voorsprong kwam. Op aangeven van Mohammed Ihattaren werkte Philip Brittijn de 4-3 binnen.

Penalty AZ?

AZ leek tegen een nederlaag aan te lopen, totdat scheidsrechter Marc Nagtegaal in de laatste minuut van de blessuretijd naar de penaltystip wees. Dit gebeurde nadat Ivan Marquez zijn directe tegenstander Parrott naar de grond werkte. AZ mocht opnieuw aanleggen voor een strafschop.

Maar toen greep de VAR in. Volgens de videoscheidsrechter kon de Fortuna-verdediger er niets aan doen, en was het juist de Ierse spits die de fout maakte. Nagtegaal was het hiermee eens en trok de strafschop in. Enkele momenten later klonk het laatste fluitsignaal.

Dure punten

Door de 4-3 nederlaag heeft AZ voor de vijfde keer op rij geen overwinning behaald in de Eredivisie. En dus zijn ze weer drie dure punten misgelopen, waardoor ze verder uit het spoor van de top drie zijn geraakt.

De Alkmaarders staan met 25 punten op de zesde plaats, terwijl nummer drie Ajax er 30 heeft. Tussen de Noord-Hollandse teams staan NEC en FC Groningen, respectievelijk op 29 en 27 punten.

